Casa Dior lansează o carte de colorat care te va ajuta să evadezi din cotidian

Brandul de lux DIOR se alătură lui Manolo Blahnik și lui Jimmy Choo, care au lansat și ei, de când a început izolarea cauzată de pandemia de coronavirus, cărți de colorat ce pot fi downloadate.

Modelele printabile în format PDF ale casei Dior prezintă motive tropicale luxuriante inspirate de colecția Cruise 2020 a Mariei Grazia Chiuri. Fanii pot colora scene de inspirație tropicală, dar și reinventa aspectul magazinului emblematic al casei de modă situat la adresa 30 Avenue Montaigne din Paris.

„Evadează, inspiră-te, creează, colorează” încurajează cartea de colorat online disponibilă pe pagina oficială a brand-ului. Cu un total de șapte pagini, „Dior and the Art of Color” este o distracție oferită de casa Dior pe care fanii o pot imprima și de care se pot bucura în timpul acestei perioade când multă lume stă încă acasă și are mai mult timp la dispoziție. Brandul a mai lansat și alte inițiative creative ce implică colorarea, activitate despre care experții spun că s-a dovedit a fi benefică în reducerea stresului și a anxietății.

Pe lângă cartea de colorat, Dior intenționează să lanseze în luna iulie, în China, retrospectiva „Designer of Dreams”. Expoziția a fost prezentată anterior la Paris, în 2017, iar casa de modă a declarat că dorește acum să o organizeze în perioada 28 iulie – 4 octombrie la Shanghai. De asemenea, are intenția de găzdui, în data de 24 iulie, un eveniment care să marcheze deschiderea expoziției, dar nu se știe încă dacă Pietro Beccari, directorul executiv al Dior, sau Maria Grazia Chiuri, directorul artistic al liniei de femei, vor putea participa, având în vedere interdicțiile curente de călătorie emise de China din cauza pandemiei cu coronavirus.

