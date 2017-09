Exclusiv: Rachel Roberts – actorie, modelling si controverse

Nu e chiar atat de firesc ca, aflata la primul tau rol intr-un film, sa fii de acord sa pastrezi tacerea ani la rand, timp in care cei care se ocupa de promovarea peliculei sa sustina ca nu existi in realitate, ci ca ai fost generata de un computer. Dar chiar asta a facut Rachel Roberts, care a debutat in cinema avandu-i alaturi pe Al Pacino si Winona Ryder, in filmul S1m0ne, cu 15 ani in urma.

Strategia de promovare a avut efect si a reprodus aproape intocmai scenariul – in care un regizor, nevoit sa termine un film fara actrita principala, inventeaza un personaj caruia ii da viata doar cu ajutorul tehnologiei. La ceva timp, insa, adevarul a iesit la iveala, iar Rachel Roberts, deja un model de mare succes pe podiumurile high-fashion, dar si pentru marile campanii ale brand-urilor din industria cosmetica, era gata sa isi inceapa noua cariera de actrita.

Penduland intre cele doua industrii, Rachel s-a aventurat apoi si in televiziune, aparand intr-o multime de seriale. Si, mai recent, a jucat-o, in videoclipul Rihannei, Bitch Better Have My Money, pe femeia alba agresata cu furie de cantareata care isi dorea sa se razbune in cel mai sangeros mod posibil pe un barbat care i-a inselat asteptarile. La lansarea clipului, scandalul pe care l-a starnit acesta a fost urias, iar acuzatiile au mers atat de departe incat Rihanna a fost acuzata ca este extrem de misogina. Cum altfel ar fi putut sa o puna pe o alta femeie in posturile injositoare in care se afla Rachel Roberts? Dar, cum se intampla in aceste cazuri, cu toata violenta (sau poate tocmai datorita ei), clipul a placut, piesa a prins. Si, dupa cum spune chiar Rachel, pana la urma era vorba doar de o poveste. Iar ei ii plac povestile.

ELLE: Ai deja in spate o cariera de succes ca model. Cum ai ajuns sa faci asta?

Rachel Roberts: Mama mea era model inca din anii ’80. Ea a fost cea care m-a incurajat sa calatoresc in Europa si la New York si sa incerc. Nu a fost un debut usor, a trebuit sa slabesc 20 de kilograme inainte de a incepe sa primesc job-uri, asa ca am mers la Radu (n. red. – Radu Teodorescu, supranumit „antrenorul vedetelor“) in New York si m-am antrenat cu el timp de trei luni.

ELLE: De ce este nevoie, deci, ca sa fii un model bun? Care e partea ta preferata din munca de a intruchipa fanteziile altora?

R.R.: Pentru mine, cel mai interesant este sa pozez pentru fotografii care spun o poveste. Imi place sa intruchipez un personaj real mai degraba decat sa fiu prezentata ca o femeie frumoasa. Sa fiu ca un cameleon – asta e partea cea mai buna a muncii mele. Sa ajung sa dispar, pentru o zi, sa ma confund cu o alta persoana. Cred ca moda este, azi, mai interesanta pentru ca atat de multe actrite sunt si modele si atatea modele sunt si actrite.

ELLE: Ce ai invatat pana acum din cariera ta in moda?

R.R.: Ca nu este vorba despre stilul hainelor pe care le porti, ci despre cat de bine te simti in propria piele. Dar lucrul acesta se invata cu timpul. Mie mi-a permis sa privesc altfel moda.

ELLE: Care au fost experientele de model care ti-au schimbat perspectiva?

R.R.: Unele dintre cele mai dragi editoriale pe care le-am facut au fost cu fotografi care stiu sa spuna povesti – Peter Lindbergh, Bruce Weber, Ellen Von Unwerth. Ei au intotdeauna un fir narativ in minte, asa ca pot sa faca un pas inapoi si sa captureze pe camera momente reale, nu doar simple poze. Pentru mine, partea asta este cea mai incitanta, dar si cea mai dificila. Sa intruchipez un personaj mai degraba decat sa fiu eu.

ELLE: Poti sa zici ca esti interesata de moda?

R.R.: Toata lumea e interesata de moda, doar pentru ca decidem sa punem pe noi niste haine dimineata. Chiar si cand esti goala, e tot o decizie care tine de moda. Ce imi place la moda de azi este ca nu mai exista figuri care sa domine industria, asa cum se intampla in alte vremuri. Poti sa porti orice, la propriu. Atata timp cat o faci cu incredere.

ELLE: Cat despre stilul tau, cum l-ai defini? Si cat de important e acest lucru pentru tine?

R.R.: De cand eram mica mi-a placut sa ma aranjez doar de dragul de a o face, dar altfel stilul meu e extrem de simplu. Nu urmaresc tendintele, prefer lucrurile clasice. Imi mai place uneori sa amestec o piesa vintage intr-o tinuta moderna, dar cam atat.

ELLE: La un moment dat ai decis sa te apuci de actorie, un lucru considerat previzibil pentru modelele care isi doresc sa ramana relevante. Ce te-a atras spre acest domeniu?

R.R.: Actoria a intrat in viata mea dintr-o intamplare. Cred ca eram printre putinele modele care nu isi doreau o astfel de cariera. Dar mi s-a cerut sa ma duc la casting pentru filmul S1m0ne, cu Al Pacino. Habar nu aveam ce ar fi trebuit sa fac. Din fericire pentru mine, isi doreau o necunoscuta, nu pe cineva cu experienta. Dar nu as alege actoria pentru a ramane in ochii publicului, trebuie sa iti placa sa faci asta.

ELLE: Ce fel de roluri sau de actori te inspira?

R.R.: Rolurile pe care le admir cu adevarat sunt cele in care actorii se angajeaza, se dedica unui personaj. Nu doar ingrasandu-se sau slabind, dar reusind sa traiasca intr-un personaj care este departe de ceea ce sunt ei in realitate. Pentru ca arat intr-un anumit fel, rareori mi se ofera roluri de femeie obisnuita. Si trebuie sa spun ca imi place sa fiu ghidata de sotul meu, care este regizor, pentru ca ne stim si ne intelegem foarte bine.

ELLE: Debutul tau in film a fost controversat. Alegerea studioului de a-ti ascunde identitatea in timpul promovarii peliculei S1m0ne, in beneficiul proiectului, a fost intens dezbatuta in presa.

R.R.: A fost o sabie cu doua taisuri. Faptul ca identitatea mea a fost tinuta secreta mi-a adus, in final, mult mai multa publicitate decat ar fi facut-o o premiera normala. Dar nu pot sa imi dau seama acum cum ar fi fost daca lucrurile ar fi stat altfel.

ELLE: Ti s-a parut vreun moment ca o astfel de decizie de promovare are legatura cu politica deja cunoscuta a studiourilor de a minimiza eforturile depuse de femei in astfel de proiecte?

R.R.: Cred ca a fost o decizie fireasca, data fiind povestea filmului. Studioul a decis ca viata ar trebui sa imite arta. Eu jucam rolul unei actrite care nu exista. Dar, cum am mai zis, pana la urma am sfarsit prin a primi mai multa atentie.

ELLE: Ai jucat alaturi de actori mari – e vreo experienta despre care ai spune ca ti-a definit cariera?

R.R.: Prima mea experienta a fost uluitoare. La repetitii, imi amintesc ca, la un moment dat, Al Pacino l-a tras pe regizor deoparte si l-a intrebat de ce sunt ceilalti actori atat de tacuti. Andrew i-a amintit: „Pentru ca esti Al-fucking-Pacino!“. Imi place ca Al e atat de inconstient de propria faima, de statutul lui. E ca si cum ar fi ultimul care afla de asta.

ELLE: Ti-ai intalnit sotul in timp ce lucrai la primul tau film. Cum e viata voastra de familie acum?

R.R.: Felul in care ne gandim la noi e ca la un circ itinerant. Ne ducem acolo unde ne poarta munca sau povestile, ceea ce inseamna ca ne-am obisnuit sa fim flexibili, dar si sa le acordam o anumita stabilitate copiilor nostri.

ELLE: Esti o mama care munceste mult, si se vorbeste intens despre presiunea de a le face pe toate in ultima vreme. Cat de greu e sa fii astfel?

Rachel Roberts.: Nu o sa ma prefac ca e intotdeauna usor sa gasesc un echilibru intre viata de familie si munca, dar multe familii cu profesii mai putin publice au parte de aceleasi provocari. Asa ca noi ne descurcam cum putem si speram ca, in cele din urma, copiii nostri vor invata cate ceva despre viata si din aceste experiente ale noastre. Incercam sa ne aducem aminte ca e un privilegiu sa facem ceea ce facem… si ca, oricum, nu am sti sa facem altceva.

ELLE: Ai lucrat si in industria filmului, si in televiziune. Preferi vreunul dintre medii celuilalt?

Rachel Roberts: Cred ca ambele vin cu avantaje. In film ai mai mult timp sa te gandesti la personajul tau, in vreme ce televiziunea merge in viteza, lucru care poate fi valoros, mai ales ca am tendinta sa ma gandesc prea mult la personaj, in loc sa fiu, pur si simplu, acel personaj.

ELLE: As vrea sa te intreb despre un alt proiect al tau care a starnit controverse. Videoclipul Rihannei, Bitch Better Have My Money, in care joci rolul unei femei agresate, i-a facut pe oameni sa se gandeasca la semnificatia misogina pe care o poate avea alegerea de a promova violenta intre femei. Ce ai simtit in legatura cu asta?

Rachel Roberts: Eu jucam un personaj doar. Povestea clipului a venit de la Rihanna, o sa las deciziile politice in seama ei.

ELLE: In acelasi timp, au fost si interpretari ale clipului ca un protest impotriva asa-zisului feminism alb, care limiteaza miscarea la o lupta intre barbati si femei albi, ignorand alte straturi ale feminismului care ar trebui sa se concentreze pe problemele femeilor de culoare.

Rachel Roberts: Trebuie s-o spun din nou, am fost doar actrita. Dar ceea ce m-a atras la acest videoclip a fost faptul ca avea o poveste reala, chiar daca una plina de furie. Furia trebuia sa fie acolo ca sa raspunda mesajului melodiei. Fie ca iti place sau nu ce face in clip, Rihanna intruchipeaza o femeie puternica, ce nu se da in laturi de la lupta, chit ca metodele ei pot fi puse la indoiala. Dincolo de asta, nu cred ca e util sa cautam prea multe semnificatii politice intr-un videoclip care e exagerat in mod voit.

ELLE: Dar, vorbind de asta, cum e sa fii femeie azi la Hollywood?

Rachel Roberts : Rolurile sunt mult mai diverse, dar trebuie sa spun ca inca primesc multe oferte care iau in considerare doar felul in care arat. Hollywood-ul de azi reflecta intocmai societatea de azi.

ELLE: Stiu ca acum lucrezi la un proiect nou impreuna cu sotul tau…

Rachel Roberts: : Dar sunt superstitioasa si nu as vrea sa spun nimic deocamdata. Ne place sa muncim impreuna; acum, practic, lucram prin telepatie.

ELLE: Ai alte planuri despre care ai prefera sa vorbesti?

Rachel Roberts: Sa merg mai departe. Consecventa e o lectie utila pentru oricine. Vreau sa raman sincera in munca mea, sa gasesc proiecte de calitate, fie ca e vorba de actorie sau de modeling, sa colaborez cu oameni interesanti, care au multe povesti de spus.

Fotografii: Dan Beleiu.

Realizatori: Roxana Voloseniuc si Domnica Margescu.

Interviu de Ioana Ulmeanu.

Model: Rachel Roberts / Iconic Management.

Machiaj: Jeffrey Baum cu produse THREEcosmetics / Jed Root.

Coafura: Dimitris Giannetos cu produse Oribe Hair Care / Opus Beauty.

Asistent foto: Brandon Lloyd Burkart.

Locatie: Acido Dorado, Joshua Tree, California.