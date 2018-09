Editorial fashion: True Colors

Fotografii: Gabi Hiriț

Realizator: Domnica Mărgescu și Cristina Crăciun

Model: Aicha Med/ MRA.

Machiaj: Ioana Stratulat.

Asistenți styling: Mădălina Preda și Lica Popescu.

Aisha Med este femeie, soție, model și activistă pentru drepturile femeilor. De origine ghaneză, Aisha s-a mutat definitiv în România. Ți ne-a spus povestea ei.

Am întâlnit-o într-o zi de aprilie, la o cafenea oarecare din centrul Capitalei. Eu eram pe grabă. Ea arăta fabulos. Purta o bluză neagră și pantaloni cu imprimeu floral, despre care îmi spune: „N-am știut niciodată să cos. Dar am învățat, iar pantalonii i-am făcut chiar eu. Trebuie să recunosc că îi veneau superb, iar, în afară de ochelarii de soare, singurul accesoriu pe care-l purta era o verighetă dicretă. Așa am aflat ce a adus-o pe meleagurile noastre.

Născută și crescută în Ghana, Aisha este ingineră, iar acum model. Soțul ei este român, iar între ei s-a sculptat o poveste de dragoste atipică, ce a culminat cu o nuntă.

Aisha este pasionată de women empowerment. Administrează un grup pe Facebook, „Tell it moms, cu peste 200.000 de membre, și are peste 170.000 de urmăritori pe Instagram – femei din Ghana, dar nu numai, care găsesc în acest loc un spațiu în care pot să se simtă în siguranță, libere să se exprime, un loc pentru solidaritate.

ELLE: Spune-mi, te rog, care este povestea ta.

AISHA MED: M-am născut într-un oraș numit Obuasi. Vin dintr-o familie liberală, extrem de deschisă. Mama e din Ghana, de proveniență creștină, iar tata are rădăcini nigeriene și e musulman. Nu suntem stricți din punct de vedere religios. La liceu m-am mutat în Kumasi, iar apoi am studiat în Accra inginerie geomatică, iar după absolvire am schimbat direcția către Business Management, care mi se potrivea mai bine. Atunci l-am cunoscut pe soțul meu, care venise în interes de serviciu. Am sărbătorit recent un an de când m-am mutat.

ELLE: Acum ai semnat cu o agenție din România. Cum îți place noua carieră?

A.M.: Modeling-ul a fost o pasiune de când eram mică. În 2011 am fost Miss Africa Ghana și am participat și în cursa pentru Miss Universe 2015. Apoi a urmat Mercedes Fashion Week, când mi s-a spus că nu sunt potrivită pentru podium, dar mai degrabă pentru modeling-ul comercial, în primul rând din cauza înălțimii mele. Am fost puțin necăjită, însă mi-am dat seama că există atâtea categorii în acest domeniu, așa că mi-am canalizat energia spre asta.

ELLE: Cât de greu a fost să te integrezi în societatea noastră, care nu e tocmai cea mai prietenoasă?

A.M.: Când m-am mutat aici nu vorbeam limba și aveam impresia că toată lumea care se uită la mine mă judecă. Dar, după ce m-am mai acomodat, mi-am dat seama că toți oamenii aceia spuneau lucruri pozitive despre mine. „O, ce frumoasă e!, spre exemplu. Asta mi-a dat mai multă încredere în mine. Dar până acum, la job sau în viața de zi cu zi, nu m-am întâlnit cu discriminarea rasială aici. Niciodată. Singura problemă a fost acest extrațesut mamar, dacă vrei, pe care îl aveam în zona axilei. Au fost oameni din industrie care s-au plâns de asta, așa că am decis să îmi fac o intervenție chirurgicală și să-l îndepărtez ca să nu mai am dificultăți. A fost o decizie personală. Și mă simt bine așa.

ELLE: Cum percepi lipsa reprezentării diversității la noi în țară?

A.M.: Cred că cea mai mare problemă este bariera lingvistică. Și faptul că românii au o imagine negativă în restul Europei. Dar aceste stereotipuri nu fac decât să pună oamenii in a box. Nici noi, cei din Ghana, nu avem o imagine grozavă. Asta nu înseamnă că toți suntem răi. Asta încerc să le explic oamenilor. Și cred că mai e și mâncarea (râde). Nouă ne place cea spicy. Ah, și vremea. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez, iarna, mai ales.

ELLE: Crezi că ignoranța sau lipsa educației ar putea să fie o scuză pentru discriminare?

A.M.: Cu toate că ignoranța nu ar trebui să fie scuzabilă, există situații în care le acord oamenilor circumstanțe. Dacă nu au avut contextul pentru a-și pune întrebări, sunt deschisă la discuție, încerc să îi educ.

ELLE: Ce părere ai despre mișcările feministe care sunt tot mai vocale în lume?

A.M.: Sunt o activistă pentru drepturile femeilor și sunt pasionată de asta. Avem această platformă unde femeile sunt încurajate să își spună povestea, problemele legate de copii, familie, serviciu. Cele mai multe vorbesc despre atrocitățile la locul de muncă (hărțuire sexuală), dar și despre violența domestică. Cred că trebuie să le susținem să vorbească. De aceea avem și un formular anonim cu care pot cere ajutor, fiindcă trăim într-o societate în care femeilor le este frică să vorbească, în care se blamează victima etc. În facultate eram singura femeie din 50 de studenți. Fiind un domeniu dominat de bărbați, trebuia să le demonstrez că și eu pot să fac inginerie. M-am confruntat și cu misoginie în timpul ăsta, de la profesori. Studenții se purtau foarte frumos cu mine. Generația de dinainte este problema.

ELLE: Ce soluții există?

A.M.: Trebuie să ne oprim din a mai da putere bărbaților asupra femeilor. La noi, zestrea și virginitatea sunt cele mai mari mândrii ale familiei unei fete. De exemplu, avem ceremonia Dipo, care se face, practic, la prima menstruație a femeii, cumva sărbătorind trecerea de la fată la femeie. Atunci e oficial bună de măritat. Și e obligatoriu să fii virgină și să demonstrezi asta. Acum nu se mai practică, decât în zone izolate, însă nu este în regulă. La fel și cu mutilarea genitală feminină (n. red. – practică prin care se înlătură clitorisul femeii ca ea să nu mai poată simți plăcere sexuală și care simbolizează puritatea). Și asta este o practică ilegală acum. La noi mai există și căsătoriile aranjate. Mie mi se pare crucial să îți cunoști partenerul înainte și să existe o anumită intimitate acolo. Sunt multe aspecte, dar mă bucur că avem câteva voci feminine puternice în Ghana, care răspândesc un mesaj empowering mai departe în felul lor și se identifică cu poziția de reprezentant al femeilor. Mie îmi place să ajut. Mi-ar plăcea să fac mai mult și să mă implic mai tare. Și cu cât suntem mai multe, cu atât mai bine!

Interviu de Ștefana Macovei

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK