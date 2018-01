Editorial fashion: Double Trouble

Inspiră-te și tu din ținutele cu influențe british și din atmosfera idilică a unui domeniu pitoresc tipic englezesc.

Cover girls

S-au cunoscut și au devenit prietene înainte de a fi celebre. Poate de aceea Shea Marie și Caroline Vreeland sunt niște influencers veritabile, dar și niște fete cu picioarele pe pământ!

Shea Marie

ELLE: Toată lumea te știe de pe Internet, dar nimeni nu știe cum era viața ta înainte de a începe să faci blogging.

Shea Marie: Mă bucur să vorbesc despre asta, pentru că toată lumea are impresia că eram bogată. E departe de adevăr. Am crescut la țară în California, într-un orășel cu ferme și culturi agricole. Cel mai apropiat magazin era la jumătate de oră cu mașina. M-am descurcat foarte bine la școală, mai ales la biologie, pe care am studiat-o în colegiu. Moda nu era nici măcar o opțiune. Nu îmi permiteam nimic, rupeam poze din reviste, iar în weekend-uri încercam să recreez ținutele cu haine ieftine.

ELLE: Și atunci cum ai decis să faci asta?

S.M.: După colegiu am decis să mă mut la L.A., explicându-le părinților că mi-ar fi simplu să găsesc de lucru. De fapt, căutam o scuză să mă mut, să mă distrez. Evident, nu aveam nici un ban, deci m-am angajat unde s-a putut (asistent PR) și în weekend lucram gratis pentru un brand care producea jeanși, încercând să ajung în modă. Singurul meu atu era stilul, și faptul că înțelegeam cum să pun niște haine împreună. Pentru că mă descurcam cu programarea, am început să îmi fac un CV online, incluzând fotografii cu ținutele mele și cu lucruri care mă inspirau. Conduceam trei ore, în zilele libere, până la mama, la țară, pentru că avea un aparat foto, ca să mă pozeze. Am început să postez imaginile pe site. La vremea aceea habar nu aveam ce e blogging-ul și fetele râdeau de mine: „Încă îți postezi tot ce porți?“. După șapte-opt ani, cine nu face asta?

ELLE: Ce ai zice, după atâta vreme, că funcționează în domeniu?

S.M.: Trebuie să ai talent, dar nu e suficient. Întotdeauna am fost cu un pas înainte, am făcut fotografii, blogging, social media înainte să devină trend-uri. Un an am scris și am postat înainte de a face vreun dolar. Oamenii m-au crezut nebună pentru că puteam să fiu medic, a fost dezamăgitor pentru cei care țineau la mine. Dar câștigam followers zilnic și eram convinsă că acesta va fi viitorul. Și a fost. E vorba despre muncă, dedicare, talent și să fii în locul potrivit, la momentul potrivit. Când sunt întrebată „Cum pot să fiu ca tine?“, spun că nu e posibil, pentru că trăim alte vremuri. Cine va avea succes trebuie să știe ce urmează, să fie un lider. Nu mai sunt blogger, dar cred că sunt influencer, pentru că mă urmăresc o mulțime de oameni. În ultimii trei ani m-am orientat spre construirea de brand-uri. Sunt în primul rând designer, apoi stilist, fotograf, editor, antreprenor…. și abia apoi influencer.

ELLE: Ce te motivează să muncești zi de zi?

S.M.: Sunt o persoană care nu se poate opri. E o calitate și un defect. Fac întotdeauna ceva, fiecare lucru trebuie să fie mai bun decât ultimul, sunt o perfecționistă. Sunt într-un mediu (în West Hollywood și călătorind în lume) în care mulți oameni au bani sau un plan B. Trebuie să mă întrețin, să îmi susțin familia, iar asta mă motivează. Știu că am creat ceva din nimic și nu îmi bat joc de o astfel de șansă.

ELLE: Ce faci cu expunerea pe care o presupune acest stil de viață?

S.M.: Trebuie să ai încredere în tine. Doar așa poți să te descurci într-o industrie care te judecă permanent. Știu că sunt talentată, știu că am muncit, sunt 100% încrezătoare în abilitățile mele. Dar sunt la fel de nesigură ca oricine. Sunt înconjurată de femei frumoase, e greu să nu te compari. Și e greu să vezi cine îți vrea binele și cine vrea să te folosească.

ELLE: Ai colaborat cu câteva brand-uri mari. Cum este?

S.M.: În ultimii ani am lucrat cu o mulțime de brand-uri, acum mă implic doar în proiecte pe termen lung, cu brand-uri pe care le iubesc și care mă susțin, precum Fendi, Versace, Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Victoria’s Secret. Stilizez, creez conținut editorial, fac fotografii sau activări în social media. Am și defilat pentru Dolce&Gabbana, am făcut o colecție-capsulă cu Steve Madden, sunt în discuții cu un mare retailer. Îmi place să lucrez oriunde am control și vreau ca brand-urile să mă dorească pentru că le place viziunea mea.

ELLE: Cât de dificil a fost să îți lansezi propriile produse?

S.M.: Am știut mereu că e un pas mare. Blogging-ul a fost doar o etapă, nu o carieră. A fost greu să decid ce vreau să fac, pentru că vreau să fac tot! Am început cu costumele de baie, lansând brand-ul Same, care a devenit un succes. Acum lansăm și îmbrăcăminte, îi spun resortwear 24/7, pentru că sunt piese dedicate unei fete care e mereu în vacanță (cel puțin cu gândul). Și fac totul. Mulți își pun numele pe o etichetă și iau un procent. Dar fiecare dolar pe care l-am făcut a fost investit în companie și mă implic în fiecare pas. Cred că de asta are și succes. Când sunt în L.A. viața mea nu e deloc glam, sunt la fabrică, fără aer condiționat, în pantaloni de trening, și nu la plajă.

ELLE: Cum ți-ai descrie stilul de influencer?

S.M.: Oamenii văd doar ce aleg să postez pe Instagram, mă văd mereu fericită, călătorind, dar nu e cazul. Împărtășesc poate 10% din viața mea. Nu vorbesc despre greutăți, despre momente dificile. Simt constant presiunea de a face lucrurile mai bine. Nu știu cum să mă detașez de social media. Nu mă plâng, știu că sunt privilegiată, am văzut mai multe în ultimii ani decât cei mai mulți oameni într-o viață. Dar în mod cert nu e totul așa perfect cum pare. Partea bună e că întâlnesc oameni faini, care îmi arată lumea, și apoi sunt milioanele de oameni care mă susțin.

ELLE: Dar ce îmi poți spune despre stilul tău personal?

S.M.: E o combinație între șicul european și aerul cool californian. Un mix între scump și ieftin, o pereche de jeanși vintage cu o geantă Gucci și platforme de designer. Nike Air Force One cu o rochie Valentino.

ELLE: Tocmai ai trecut prin încă un Fashion Week. Cum ți s-a părut?

S.M.: Uneori e incredibil, alteori plâng pe podea. E epuizant, trebuie să fiu undeva în orice moment, o lună la rând. Ne-am făcut prieteni în industrie și îi susținem, dar e imposibil să fii peste tot. Oamenii se supără, dar trebuie să prioritizezi. Uneori trebuie să alegi job-urile plătite.

ELLE: Dar ai observat ceva notabil pentru sezonul următor?

S.M.: Show-ul Versace! Un omagiu frumos adus lui Gianni, dar și o rememorare a ceea ce a făcut ca moda să fie uimitoare!

ELLE: La început a existat o tensiune între bloggeri, influencers și media tradițională. Mai e nevoie să discutăm despre asta?

S.M.: Mulți editori au fost primitori, dar alții nu au acceptat deloc acești influencers. Încerc să nu le acord atenție. Lumea se schimbă mereu și poți să te schimbi și tu sau să rămâi în urmă.

Caroline Vreeland

ELLE: Probabil că toată lumea te întreabă, și știu că nu ai cunoscut-o pe Diana Vreeland (străbunica sa și o legendă a modei, n. red.) dar ce simți că ai moștenit de la ea? Te-a ajutat sau nu această relație?

Caroline Vreeland: În mod cert am moștenit bravura Dianei, atitudinea ei de „Nu îmi pasă ce crede lumea“. Mai important, i-am moștenit curajul de a încerca lucruri noi, fără teamă de eșec. Deși faptul că suntem rude mi-a deschis multe uși în lumea modei mari, a funcționat și împotriva mea. Întotdeauna mi-am dorit să îmi fac singură un nume, mai ales în muzică. Așa că onorez amintirea Dianei și lucrurile pe care le-a făcut pentru femei, dar mi-ar plăcea să îmi construiesc singură drumul în lumea asta.

ELLE: Lucrezi la muzică nouă în perioada aceasta?

C.V.: Am cântat și am făcut muzică de la 8 ani, iar în modă lucrez doar de trei. Moda a fost bună (și bănoasă) pentru mine. Dar până să mă orientez spre modă, lucram într-un bar ca să trăiesc. Am scris patru albume, dar nici unul nu a fost lansat pentru că sunt o perfecționistă. Acum știu că vreau să cânt blues, e ceea ce am cântat și în copilărie și acum genul acesta s-a întors la mine – lucrez la un EP care se va lansa curând.

ELLE: Și actoria? Știu că acum joci în Star.

C.V.: E ceva ce mi-a plăcut dintotdeauna și am studiat la școală. Am știut că va fi o parte din viața mea, dar nu am sperat că voi juca înainte de a cânta. Dar în Star, serialul lui Lee Daniels, le fac pe ambele și am fost angajată pentru vocea mea. Iubesc să devin altcineva pe platou, îmi place să fiu muză și mă bucură atenția, îmi place să creez și să împărtășesc altora părțile mele întunecate. Pentru asta sunt făcută!

ELLE: Ce te interesează și ce te inspiră acum?

C.V.: Nimic în mod special, mai ales atunci când deschid Instagram-ul. Așa că rămân la lucrurile care m-au inspirat mereu: Nijinsky și jurnalul pe care l-a ținut, Cleopatra, travestiții, Haruki Murakami, povestirea lui Raymond Carver, A Small, Good Thing, nevoia de a plânge după ce fac dragoste și actrița și prietena mea Nana Ghana.

ELLE: Vorbim în mijlocul Fashion Week-ului. Ce te interesează aici?

C.V.: E o perioadă în care celebrez designerii și casele cu care am lucrat până acum. E, evident, o onoare să fiu invitată, dar de-abia aștept să mă întorc la muzică, ceea ce voi face din octombrie până în decembrie. Oricum, după ce am văzut show-ul Versace de la Milano, ce altceva mai contează?

ELLE: Știu că ai colaborat recent cu Steve Madden. Cum resimți statutul acesta de muză?

C.V.: Steve și cu mine am devenit de-a dreptul obsedați unul de celălalt imediat ce ne-am cunoscut. Pur și simplu nu ne puteam opri din râs. Steve e un tip care a trăit din plin, fără regrete, am învățat mult de la el. Deci să fiu muza lui, mai ales că brand-ul său nu a avut vreodată o imagine, e o onoare. Ce îmi place este că pantofii lui sunt accesibili – orice fată poate să și-i permită. Cred că moda nu ar trebui să fie doar pentru cei din cercul Annei Wintour, toată lumea ar trebui să se bucure de ea.

ELLE: Vorbești deseori despre cărți. Ce citești acum?

C.V.: Chiar acum citesc Theft by Finding, de David Sedaris, cu fragmente din jurnalele lui dintre 1977 și 2002. De obicei citesc ficțiune, vreau fantezie, vreau lucruri post-apocaliptice, vreau povești de epocă de Dickens! Dar sunt o fană a lui Sedaris, și îmi place că povestește despre cum e să te lupți, ca artist, și cu drogurile, și cu sărăcia. Și mi-a plăcut mai ales felul în care își amintește ce l-a propulsat către faimă. Următoarea pe listă e Infinite Jest (de David Foster Wallace, n. red.) pe care am amânat-o ani de zile și pe care trebuie să o citesc dacă e să mă consider o iubitoare de literatură.

ELLE: Ai vorbit deseori și de body positivity și despre presiunea de a ți se impune un anumit standard. Crezi că moda face progrese?

C.V.: Industria a făcut pași semnificativi, dar nu a ajuns unde trebuie. Să pui câteva modele plus size pe podium sau în reclame nu înseamnă că oamenii nu mai sunt discriminați, iar eu am simțit asta la prima mână. Cu ceva timp în urmă am semnat un contract cu un brand de bijuterii, oameni care știau cine sunt înainte să mă angajeze și știau că am sâni. Apoi m-au făcut să mă simt vinovată pentru asta și nu am simțit vreodată că arăt ieftin până să lucrez cu ei. Așa cum Emily Ratajkowski a făcut o copertă pentru o revistă franțuzească și mi-a spus că și-a dat seama că i-au micșorat sânii și buzele. Sunt mândră de ea, că a vorbit despre asta. E greșit și doare, și de aceea promovez iubirea de sine, indiferent ce formă are corpul tău. Iar fetele care îmi scriu pe social media mă încurajează să fac asta mai departe.

ELLE: Ai fost deschisă și în ceea ce privește fluiditatea ta sexuală.

C.V.: Am avut relații și cu bărbați, și cu femei, iar ideea că oamenii nu pot fi sinceri în legătură cu sexualitatea lor mă dezgustă. Fiecare ar trebui să iubească pe cine vrea. Dacă faptul că eu vorbesc deschis îi încurajează pe alții, atunci sunt mândră. Drepturile LGBT sunt importante și voi susține întotdeauna ideea de drepturi egale în iubire.

ELLE: Ce vine la pachet cu statutul de influencer?

C.V.: Cuvântul nu îmi place, deși e plăcut să trăiești din asta (acum patru ani debarasam mese). Mă încântă faptul că a fi influent îți permite să vorbești și pentru alții, care nu pot să o facă. Prefer această definiție ideii de a sta în rândul întâi la Fashion Week.

ELLE: Dar faptul că vorbești te-a făcut să pierzi câteva contracte.

C.V.: Brand-urile se răzgândesc deseori. Cum zicea Bryanboy recent, suntem dispensabili. De ce aș renunța, atunci, la cine sunt în favoarea unui brand? Dacă un brand crede că am bustul prea mare, sunt prea zgomotoasă, vorbesc mult, sunt prea sexuală, beau prea mult vin, sunt prea blondă, atunci e pierderea lor. O să continui să fiu cine sunt, cu toate imperfecțiunile. Și cine dorește să lucreze cu mine e binevenit.

ELLE: Vorbești deseori și despre cum ești percepută, ca o femeie sexuală, și despre cum unii cred că au dreptul să te judece.

C.V.: De ce o femeie care se iubește îi face pe oameni să dorească să o umilească? Nu o să înțeleg niciodată. Sunt mai mult decât sexualitatea mea, dar în același timp nu cred că ar trebui să îmi domolesc focul interior, care e rezultatul faptului că sunt o femeie normală, sănătoasă.

ELLE: La final, spune-mi ceva despre stilul tău personal.

C.V.: Cu încrederea vine un stil complet nou. Încerc să nu las hainele să mă poarte, și nu o să uit vorbele lui Alber Elbaz, care spunea că „o rochie grozavă dispare când e purtată“. Am început să fur cămășile iubitului și să le tai, à la Sami Miro. Și voi fi întotdeauna o fată care poartă tocuri înalte, ziua sau noaptea. Stilul meu se schimbă după cum mi se schimbă dispoziția.

Fotografii: Michael Groeger

Realizator: Domnica Mărgescu

Interviu: Ioana Ulmeanu

Machiaj: Kamila Forini / Eighteen management cu produse Skyn Iceland.

Coafură: Patrick Forini / David Artists cu produse Oribe.

Asistent foto: Philipe Arlt

Piesele vestimentare din colecția TommyXGigi sunt disponibile în magazinele Tommy Hilfiger din toată țara.

Citește și:

TOP 10 piese vestimentare și accesorii cu perle