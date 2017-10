Domnica Margescu (Elle Romania), Andreea Badala (Murmur) si Laura Calin (V for Vintage) jurizeaza inscrierile designerilor la editia #19 a targului V for Vintage

Portofoliile designerilor care expun in cele doua zile de targ sunt jurizate de Domnica Margescu (Fashion Director Elle Romania), Andreea Badala (designer Murmur) si Laura Calin (Fondator V for Vintage).

In urma procesului de selectie al juriului, dintre cei peste 200 de designeri inscrisi pentru participare la targ raman doar 100; portofoliile selectate sunt cele care respecta tema de design a acestei editii: Reinterpretarea tinutelor feminine in cheie masculina. Criteriile de selectie urmarite de juriu sunt: calitatea designului si a executiei, coerenta colectiei, interpretarea temei si viziunea artistica.

“Selectia participantilor la V for Vintage este un demers esential pentru a pastra si a creste permanent calitatea designului din colectiile ce pot fi gasite in cele doua zile de targ. La fiecare editie invitam in juriu persoane cu experienta si expertiza in domeniu, a caror opinie garanteaza publicului nostru selectia unui design autentic. Colectiile capsula prezentate in premiera la targ de fiecare designer admis la V for Vintage sunt analizate atent de juriu in faza inscrierilor. Anul acesta o avem alaturi de noi pe Domnica Margescu, fashion director ELLE Romania, una dintre cele mai puternice si avizate voci din industria de moda si pe Andreea Badala, designerul si fondatorul brandului Murmur, brand cu o identitate autentica, care reuseste sa-si consolideze pozitia pe piata globala cu fiecare noua colectie.” – declara Laura Calin, Fondator V for Vintage.

Premii pentru cei mai buni designeri

V for Vintage ofera designerilor participanti sansa de a intra in contact cu cele mai importante publicatii de moda si lifestyle din Romania. Plecand de la tema editiei – antreprenoriatul de frumos, premiile oferite reflecta atat performantele creative si stilistice, cat si strategia antreprenoriala de dezvoltare a unor branduri dedicate frumosului.

Premiile oferite in cadrul editiei V for Vintage din 11-12 noiembrie sunt:

BEST DESIGNER by Elle – premiu oferit de revista Elle Romania



BEST YOUNG DESIGNER by Glamour – premiu oferit de revista Glamour

BEST BRAND by Unica – premiu oferit de revista Unica designerului care a reusit sa construiasca un brand coerent, consistent si care a dovedit ca intelege importanta strategiei de marketing si a comunicarii in moda.

PREMIUL de Popularitate – este votat de catre vizitatorii targului si oferit celui mai popular designer la V for Vintage #19 – What’s your favourite?

Editia #19 V for Vintage este sustinuta de:

Auzit la Radio Guerrilla

Povestit pe ELLE, Glamour, Unica, Avantaje

Powered by Vichy, Paul, Perwoll

Design & Culture: Visuell.ro, Igloo, The Institute, Modernism, Revista Atelierul

News: Iqads, Romania Libera

City Life: petocuri.ro, urban.ro, metropotam.ro, divahair.ro

