Dior în centrul unei controverse. Fanii acuză brand-ul că a folosit inteligența artificială în campania de Crăciun

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Cât de greu poate fi să deosebești o animație realizată manual de una generată cu ajutorul inteligenței artificiale? În 2026, aparent, suficient de greu încât una dintre cele mai importante case de modă din lume să ajungă în centrul unei controverse. Dior și Prada au lansat, la doar câteva zile distanță una de cealaltă două campanii de Crăciun construite pe ideea animației tradiționale. Însă, în timp ce una a fost întâmpinată cu entuziasm, cealaltă a stârnit un val de suspiciuni.

Pe 4 noiembrie, Dior a prezentat Christian Dior’s Night in Color, un scurtmetraj animat regizat de Sylvain Chomet, cineastul francez cunoscut pentru The Triplets of Belleville și The Illusionist. Acțiunea se desfășoară în Parisul anului 1949 și pornește de la prietenia dintre Christian Dior și actrița Marlene Dietrich. În poveste, aceasta îl contactează pe designer în toiul nopții, după ce află că următorul său film va fi realizat în culori și are nevoie urgentă de o rochie potrivită.

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Distribuția vocală este impresionantă: Robert Pattinson este naratorul, Rihanna interpretează Lucky Star, simbolul emblematic al casei Dior, iar Camille Cottin îi împrumută vocea lui Marlene Dietrich. Lor li se alătură Josh O’Connor, Louis Garrel, Greta Lee, LaKeith Stanfield și Nadia Tereszkiewicz. Rihanna strecoară chiar și o referință la hitul său Diamonds, într-un moment în care îndeamnă personajul principal să strălucească asemenea unui brad de Crăciun.

Dar povestea feerică a luat o întorsătură neașteptată imediat după lansare.

Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au început să analizeze imaginile cadru cu cadru, identificând o serie de anomalii vizuale: litere deformate, trăsături faciale inconsistente, mișcări nefirești și, poate cel mai discutat detaliu, o mână care pare să aibă șase degete. Pentru critici, aceste imperfecțiuni amintesc de erorile frecvent întâlnite în imaginile generate cu inteligență artificială.

Controversa a devenit cu atât mai sensibilă cu cât Dior prezentase animația drept un omagiu adus tehnicilor tradiționale. Cu Jonathan Anderson la Dior, fanii ar fi avut alte așteptări, dar designerul, a declarat că filmul a fost desenat integral manual, folosind metode inspirate din anii ’40. Brand-ul a publicat inclusiv un material din culisele producției, în care este prezentat procesul creativ al lui Chomet.

Cu toate acestea, unii specialiști au ridicat ipoteza că desenele originale ar fi putut fi realizate de artiști, în timp ce anumite cadre intermediare ar fi fost generate sau prelucrate cu ajutorul AI. Deocamdată, nu există dovezi confirmate public că Dior ar fi utilizat inteligența artificială, iar reprezentanții casei nu oferiseră o clarificare a acuzațiilor la momentul relatărilor din 6 noiembrie.

În contrast, Prada a reușit să transforme tocmai procesul de creație în punctul forte al campaniei sale de sărbători. Intitulată Drawing Prada: Animated by Hand, aceasta îi reunește pe legendarul animator Disney John Pomeroy, care a lucrat la producții precum Pocahontas și Fantasia 2000, și pe fotograful Glen Luchford.

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În universul Prada, Sadie Sink, Maya Hawke, Chen Haoyu, Luther Ford și Kelvin Harrison Jr. interacționează cu personaje ilustrate manual. Șoriceii fură pantofii lui Sadie Sink, o vulpe o însoțește pe Maya Hawke printr-o pădure înzăpezită, iar un râs își îndreaptă atenția către geanta purtată de Chen Haoyu.

Spre deosebire de Dior, Prada a pus accentul pe documentarea procesului artistic, prezentând schițe și imagini din culisele realizării animațiilor. Pomeroy a vorbit despre importanța păstrării tehnicilor tradiționale, într-o perioadă în care producția digitală devine tot mai accesibilă.

Cele două campanii spun, în fond, ceva despre direcția în care se îndreaptă industria luxului. Într-o lume inundată de imagini generate instantaneu, desenul manual, imperfecțiunea și timpul investit în creație devin argumente de exclusivitate.

Controversa Dior ridică o întrebare care depășește cu mult granițele publicității de Crăciun: de ce ar alege o casă de modă care generează venituri de miliarde să înlocuiască munca unor artiști cu inteligența artificială?

Într-o industrie care își construiește prestigiul pe măiestria umană și pe valoarea lucrurilor realizate manual, economisirea câtorva bugete de producție pare un paradox greu de justificat.

Dacă suspiciunile se confirmă, problema nu este doar că Dior a folosit AI, ci că a preferat să vândă iluzia muncii umane în loc să plătească oamenii capabili să o realizeze.

Foto: Profimedia

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