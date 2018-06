Designerul american Kate Spade s-a sinucis la vârsta de 55 de ani.

Potrivit TMZ, care citează surse din cadrul poliţiei, Kate Spade a fost găsită decedată în apartamentul ei din Manhattan de către menajera ea. Se pare că aceasta s-a sinucis spânzurându-se cu o eşarfă pe care a legat-o de mânerul uşii. Echipajul de poliție sosit la faţa locului a declarat decesul acesteia pe loc.

Potrivit aceleiaşi surse, Kate Spade a lăsat un bilet de adio, adresat fiicei sale în vârstă de 13 ani, Frances, în care îi transmitea că nu este vina ei și că să își întrebe tatăl despre motiv. ‘Bea – I have always loved you. This is not your fault. Ask Daddy!’ (Bea – Te voi iubi mereu. Nu este vina ta. Întreabă-l pe tata), susține TMZ că ar fi scris în biletul de adio care confirmă ipoteza că designerul american Kate Spade s-a sinucis.

Kate Spade, pe numele ei real Katherine Noel Brosnahan, este creatoarea brand-ului Kate Spade New York. În anul 2016, ea şi-a vândut ultimele acţiuni pe care le avea în cadrul companiei și ulterior, împreună cu mai mulţi parteneri, a lansat un nou brand, intitulat Frances Valentine.

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK