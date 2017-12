Declaratia feminitatii – o tinuta de seara bine aleasa

Gasirea modelului ideal de rochie de seara, care sa se plieze si pe cerintele stilistice ale timpului prezent pare de cele mai multe ori o sarcina imposibila pentru femei. Sunt implicate foarte multe criterii de selectie cand vine vorba de gasirea modelului ideal, care sa faca pe oricine sa radieze instantaneu. Chiar si daca unul singur nu este respectat, toata aceasta cautare poate sa fie destinata esecului.

Tocmai de aceea, e extrem de important sa se faca apel pe cat posibil la produsele oferite de specialisti in domeniu, care cunosc exact ce ofera clientului. Daca vrem sa gasim rochii de seara de o eleganta aparte, ar fi cazul sa incepem sa ne indreptam atentia inspre partea de online, care ne ofera atat de multe posibilitati.

Kokoa-Couture.ro este unul dintre acele site-uri care pun pe prim plan respectul pentru posibilele si actualele cliente, numai prin comercializarea celor mai de calitate piese vestimentare. Si nu numai ca face acest lucru, dar in acelasi timp ofera rochii care se afla in trend si se remarca prin designul lor extrem de variat.

Pentru femeile care apreciaza bogatia de culori si considera ca ideal ar fi ca si rochiile de seara sa fie pe cele mai variate, dar si mai trendy culori, Kokoa Couture ofera numeroase variante de rochii de seara.

Modelul de rochie de mai jos, denumit si Angel poate sa fie alegerea perfecta pentru femeile care, doresc sa iasa in evidenta folosindu-se de combinatia dintre materiale contrastante si culori pretioase, precum nuanta de jos, denumita si somon. In aceasta poza, bustul va fi cel care va iesi primul in evidenta, urmand ca restul rochiei sa defineasca in mod elegant linia soldurilor si a coapselor. Efectul de clepsidra va fi garantat cu ajutorul acestui model, extrem de senzual si stylish, in acelasi timp.

Pentru cele care apreciaza simplitatea, stilul clasic al elegantei, dar si detaliile subtile, cu un plus de impact, am gasit exact ceea ce cauta. Este denumita Mistique si e o rochie de ocazie cu o broderie superba, care evidentiaza farmecul si linia fina si subtire a mainilor unei femei. Pentru femeile independente, aceasta rochie este ideala. Iar dantela neagra este cea care pana la urma da acel aspect de femeie fatala, la care viseaza atat de multe dintre reprezentantele sexului frumos.

Ce poate fi mai fascinant, dar si mai impresionant din punct de vedere estetic decat combinatia dintre rosu si umerii goi? Rochia Ninette are din start acel efect wow, care va atrage toate privirile celor din jur.

Rosul intens al rochiei lungi, combinat cu accesoriul auriu de la nivelul taliei, sunt elemente care nu se vor demoda niciodata, oricat de mult s-ar schimba stilul de vestimentatie actual. Este stilul acela de imbracaminte care are nevoie de foarte putina accesorizare si de o pereche simpla de pantofi cu toc, ca sa faca pe oricine sa radieze la propriu. Nu necesita niciun fel de artificiu stilistic suplimentar, pentru ca e perfecta de la prima vedere!

Combinatia dintre auriu si alb e pe val si in acest sezon si nu e de mirare. Cand vremea devine tot mai mohorata, e nevoie de ceva care sa mai destinda putin atmosfera, iar aceasta combinatie e una cat se poate de optimista, care parca aduce aminte de zilele insorite petrecute pe malul marii. Ar fi pacat sa nu va achizitionati acest compleu, atat de special, care sa poata fi purtat in aproape orice ocazie speciala. Extravaganza e alegerea perfecta, datorita detaliilor delicate din zona bustului, cat si a texturii aproape fluide a materialului. Se spune ca albul are un farmec aparte, de ce sa nu profitati de pe urma lui?

Un look de lady, pus in evidenta de amplasarea strategica a paietelor, asta aduce compleul Amelia. Avantajeaza pe aproape oricine, indiferent de silueta sau de inaltime si se pliaza pe mai multe intervale de varsta. Poate fi purtat de cineva la 20, 30, 40 sau chiar si 50 de ani, daca doreste sa fie o aparitia ceva mai indrazneata. Talia, elementul de atractie al fiecarei femei este foarte bine evidentiat, iar datorita croielii speciale se creeaza impresia de picioare lungi, care par sa nu se mai sfarseasca. Iar negrul vine sa invaluie toata tinuta intr-o aura de farmec si mister.

Indiferent ca se cauta modele cu croieli ceva mai complexe, moderne sau dimpotriva, unele ceva mai ancorate intr-un stil clasic, doritoarele pot gasi pe Kokoa Couture intocmai ce isi doresc. Produsele sunt de cea mai buna calitate, au un pret rezonabil si se preteaza pe nevoile oricarei femei. Produsele se primesc direct prin curierat, fara posibilitatea ca sa apara tot felul de situatii complicate sau neplacute pentru clienta.

Alegerea unei tinute de efect nu trebuie sa fie o misiune grea, insotita de confuzie. Kokoa Couture va transforma cautarea look-ului perfect intr-o adevarata placere!