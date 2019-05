Daddy sneakers încotro? 15 modele de încălțări sport între love & hate

Potrivite mai degrabă pentru Al Bundy decât pentru o domnișoară delicată, daddy sneakers se prezintă cam așa – îi iubești sau îi detești.

Culmea, și cele care îi detestă și-au achiziționat cel puțin o pereche din modelul deja fetiș, Triple S de la Balenciaga. Dar, între timp, majoritatea caselor se bat în modele chuncky – Versace a lansat modelul Chain Reaction, Acne Studios vine din urmă cu modelul Boltzer, Gucci le-a dat bătăi de cap fashionistelor cu mult controversatul model Flashtrek, etc.

Vara lui 2019 face loc în continuare acestor încălțări sport, care și-au găsit deja locul printre piesele clasice dintr-o garderobă. Deși au ceva monstruos, deși te-ai obișnuit destul de greu cu ei, noua ordine mondială a esteticii street style propulsează sneakersii în prima ligă.

Sigur ai observat că nu e prea cool să îi porți în combinații previzibile, cu jeans și tricou, deși nu e nici greșit. Cel mai bine arată în compoziții alternative – cu o rochie retro, cuminte, de pension sau cu o salopetă XXL din denim. Fie că îți plac, fie că nu, daddy sneakers pot fi considerați piese de bază atunci când vorbim despre garderoba contemporană. Chiar dacă mulți opun rezistență și afirmă că nu sunt altceva decât niște capricii sezoniere, realitatea îi contrazice.

Ok, nu te obligă nimeni să defilezi cu niște tractorașe în picioare, dar chiar și cu niște tractorașe poți alcătui un look armonios. Or, despre asta e vorba acum – despre styling și despre abilitățile tale stilistice.

Descoperă în galeria noastră 15 modele de încălțări sport chunky cu care sigur nu vei da greș!

