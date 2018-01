Dacă ai urmărit ultimele trenduri, atunci știi că roșul este foarte, foarte IN la ora actuală. Mai mult decât atât, o ținută all red, adică alcătuită numai din piese în această nuanță, te va scoate cu siguranță din anonimat în această perioadă boring a sezonului rece în care culorile șterse sau închise sunt la putere! Iată sugestiile noastre de piese pentru a-ți construi cu succes o ținută all red.

Foto: Imaxtree