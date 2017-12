Cum adaptezi hanoracul in tinute pentru orice ocazie

Alaturi de sneakersi si leggings, hanoracul este piesa cheie pentru a obtine acea estetica specifica modei strazii. Dar, avantajele hanoracului nu se rezuma doar la asta. Aceasta piesa irezistibil de confortabila si calduroasa, se dovedeste a fi mult mai versatila decat parea odata. Descopera cum porti hanoracul in orice ocazie!

Cum sa porti hanoracul? Este de inteles daca nu te simti prea inspirata sa raspunzi acestei intrebari, in ciuda faptului ca athleisure a devenit o norma de ceva timp incoace. Pana acum sneakersii au fost pe primul loc, urmati de pantalonii cu vipusca si leggings, dar hanoracul a intrat in lumina reflectoarelor abia de curand. Gratie unei pleiade de trandsettere, in frunte cu Gigi Hadid si Kendall Jenner, aceasta intrebare are acum mai multe raspunsuri ca niciodata! Creativitatea lor a mers atat de departe, incat hanoracul a fost adaptat pentru ocazii putin previzibile in mod obisnuit, in tinute office sau in tinute de seara. Descopera cum!

Tinuta office

SHOP THE LOOK:

Hanorac: departmentstore.ro, 139.90 lei

Pantaloni: departmentstore.ro, 159.90 lei

Sacou: departmentstore.ro, 499.90 lei

Pantofi: departmentstore.ro, 329.90 lei

SHOP THE LOOK:

Hanorac: departmentstore.ro, 299.00 lei

Camasa: departmentstore.ro, 99.90 lei

Pantaloni: departmentstore.ro, 99.90 lei

Botine: departmentstore.ro, 649.90 lei

Tinuta eleganta

SHOP THE LOOK:

Hanorac: departmentstore.ro, 99.90 lei

Rochie: departmentstore.ro, 645.00 lei

Cercei: departmentstore.ro, 485.00 lei

SHOP THE LOOK:

Hanorac: departmentstore.ro, 379.00 lei

Cizme: departmentstore.ro, 249.90 lei

Palton: departmentstore.ro, 449.90 lei

Clutch: departmentstore.ro, 99.90 lei

Tinuta casual

SHOP THE LOOK:

Hanorac: departmentstore.ro, 269.90 lei

Geaca: departmentstore.ro, 419.90 lei

Pantaloni: departmentstore.ro, 649.00 lei

SHOP THE LOOK:

Hanorac: departmentstore.ro, 159.90 lei

Palton: departmentstore.ro, 999.90 lei

Jeansi: departmentstore.ro, 159.90 lei

Botine: departmentstore.ro, 249.90 lei

Tinuta sporty

SHOP THE LOOK:

Hanorac: departmentstore.ro, 299.00 lei

Geaca: departmentstore.ro, 649.90 lei

Fusta: departmentstore.ro, 420.00 lei

Bocanci: departmentstore.ro, 1,199.00 lei

SHOP THE LOOK:

Hanorac: departmentstore.ro, 379.00 lei

Rochie: departmentstore.ro, 279.90 lei

Sneakersi: departmentstore.ro, 399.90 lei

Cercei: departmentstore.ro, 335.00 lei

Text: Bianca Chivaran;

Foto: Imaxtree.