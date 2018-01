Culorile puternice: unul dintre cele mai mari trenduri in 2018!

Unul dintre cele mai mari trenduri ale sezonului urmator se anunta a fi culorile puternice, precum galben, rosu, violet si nuantele aprinse de roz. Piesele in culori puternice pot fi purtate in mai multe feluri. Le poti purta impreuna, intr-un colour block, sau poti purta o singura piesa statement intr-o culoare vibranta, cum ar fi o rochie fluida sau o pereche de cizme pana la genunchi. Bineinteles, le poti diminua impactul vizual cu piese sau accesorii in nuante mai pastelate, nude sau purtandu-le cu denim. Un prim exercitiu de styling, ca sa iti faci “incalzirea” daca faci parte din categoria celor care sfarsesc aproape intotdeauna prin a opta pentru…negru, este sa completezi orice tip de outfit cu o pereche de botine rosii! Chiar si un outfit all black!

Daca ti-ai propus de mult sa iesi din monotonia non-culorilor, nu exista moment mai bun sa incerci, decat acum! Ce alta modalitate mai buna sa combati melancolia perioadei reci decat un outfit in culori puternice?! Descopera mai jos propunerile noastre in nuante vibrante pentru un inceput de an plin de culoare!

Text: Bianca Chivaran;

Foto: Imaxtree.