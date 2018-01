Botinele sunt fără doar și poate accesoriul nr. 1 în ceea ce privește sezonul rece și nu numai. Evident, întrebarea cu ce purtăm botinele poate părea la început una redundantă, răspunsul fiind evident, cu pantaloni, rochii, jeanși sau fuste.

Asta nu înseamnă că nu poți pigmenta o rețetă clasică prin diverse trucuri de styling, astfel încât rezultatul să fie unul dacă nu neașteptat, măcar aranjat într-o manieră clasică și rafinată. Deci hai să aflăm cu ce purtăm botinele în acest sezon pentru un look cool & stylish!

Cu ce purtăm botinele pentru un look stylish

Botine și jeanși

Probabil vei spune că este cel mai la îndemână mix pe care îl poți face și nu am cu ce să te contrazic dacă vrei să pui problema atât de simplu. Dar știm amândouă că nu orice pereche de jeanși purtată cu orice pereche de botine va compune un look wow. Am făcut un mic sondaj în redacția ELLE și de data aceasta am ajuns toate la aceeași concluzie – o pereche de jeanși ușor oversized și cu talia înaltă este fit-ul de care ai nevoie pentru că acest mix casual să fie implementat într-o manieră perfectă. Nici nu mai contează dacă alegi botine negre, albe, maro, șamd sau dacă vrei să încarci sau nu ținuta în partea de sus, cut-ul jeansului este primordial!

Botine & fuste

Fustele și botinele au o poveste de dragoste veche și loială, mai ales că acest mix îți permite să expui și linia piciorului, iar în acest caz, rețeta este una relativ simplă – o cămașă sau un pulover și ești gata de ieșit pe ușa! Este trio-ul perfect pentru orice context business- casual și, chiar dacă nu vei revoluționa moda cu acest look, te poți baza pe faptul că vei emana un aer clasic, rafinat și profi.

Botine & rochii

Probabil cea mai simplă și safe variantă de a purta botinele este să le alături unei rochii. Vei obține astfel un look necomplicat, curat și în teorie nepretențios. Evident, cu cât rochia are mai multă personalitate, cu atât ținuta ta va ieși mai mult în evidentă. Opțiuni ai suficiente, de la imprimeuri la texturi prețioase sau cut-uri atipice, în acest mix totul se reduce la detalii!

Botine & pantaloni

Pentru acest tandem, evită pantalonii extrem de clasici, care ar putea arăta aproape banal alături de botine și alege în locul lor unii cu niște detalii cât mai speciale, cum este de exemplu o croială cât mai oversized. Te înțeleg dacă nu te simți confortabilă cu acest gen de siluetă. Dacă insiști să porți un look minimal, atunci te poți juca cu toată încrederea cu o pereche de botine colorate sau animal print.

Botine & trenci

Ajungem la unul dintre look-urile mele preferate, botinele purtate cu un trenci sau palton interesant. Evident, pe sub trenci vei purta și altceva, dar ideal ar fi să îl porți închis, pentru a-l lăsa în prim plan alături de botinele tale preferate!

După cum vezi, botinele sunt indispensabile în acest sezon și acum, după ce ai aflat cu ce purtăm botinele, te așteptăm cu feedback nu doar verbal sau scris, ci și ilustrat vizual sub forma unei poze cu noua ta ținută preferată pe adresa redacției.

