COS a lansat astăzi magazinul online în România

Inspirat de artă și cultură contemporană, brandul londonez este recunoscut pentru colecțiile sale care echilibrează design-ul inovativ și stilul durabil, fiecare piesă fiind realizată cu menirea de a rezista dincolo de tendințele fiecărui sezon.

Magazinul online s-a lansat în România cu colecția de primăvară – vară 2020, colecție care explorează aspectele practice ale garderobei utilitare și care este realizată din materiale inovative precum țesături vopsite organic și denim peliculizat. Texturile și construcția croiului sunt gândite pentru a crea puncte de interes, iar țesătura tehnologică rezistentă folosită pentru cămăși este realizată prin tehnici noi și sustenabile, din amestecuri de bumbac. Inovând în mod responsabil țesăturile în fiecare sezon, tot bumbacul folosit în colecție este obținut din surse durabile.

Pentru a marca lansarea în România, COS s-a asociat cu influencer-ii locali Zenobia Lazarovici (@neoandlime) și Virgil Godeanu (@virgilgod) care și-au prezentat piesele COS preferate pe conturile lor de Instagram.

Din anul 2007, brandul londonez COS a rămas fidel filosofiei sale de a oferi prin colecțiile sale piese de cea mai bună calitate și introduce, de asemenea, periodic și colecții capsulă deosebit de interesante, dar întotdeauna clasice reinventate, în ton cu etosul brandului, modern, funcțional, durabil și cu design minimalist. Inspirat de artă, brandu-ul îmbină metode tradiționale și tehnici noi pentru a lansa colecții de calitate, menite să reziste dincolo de sezon. Dedicat design-ului inovativ și timeless, COS colaborează cu artiști consacrați și noi, dar și galerii și studiouri creative. Astfel, a avut plăcerea, în timp, de a crea proiecte cu Serpentine Galleries, Salone del Mobile, The Guggenheim New York, The Donald Judd Foundation, Frieze London, The Dia Art Foundation, Design Miami, Opening Ceremony și Mr. Porter și artiști precum Snarkitecture, Sou Fujimoto, Studio Swine și Wayne McGregor.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro