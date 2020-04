Compania mamă a brandurilor Michael Kors, Versace și Jimmy Choo donează pentru lupta împotriva coronavirusului

Brandul Michael Kors s-a angajat să doneze 1 milion de dolari, în timp ce Michael Kors, designerul, precum și președintele și directorul executiv al Capri Holdings, John Idol, s-au angajat să acorde 1 milion de dolari suplimentari în mod personal. Banii vor fi împărțiți către următorii beneficiari: 750.000 de dolari pentru NYU Langone Health și spitalul New York-Presbyterian, pentru a sprijini asistența medicală de urgență și a acorda un ajutor financiar personalului medical de prim rang și cercetărilor clinice și de diagnostic, 250.000 de dolari pentru Love We Deliver, asociație care hrănește persoanele cu boli grave din New York (și o organizație pentru care Kors a fost protector ani de zile) și 250.000 de dolari pentru CFDA și fondul comun al Vogue, A Common Thread, un fond de ajutorare pentru întreprinderile de modă.

La începutul acestui an, Versace a donat 1 milion Yeni fundației Crucea Roșie Chineză. Acum își mută eforturile filantropice în Italia, unde se află sediul brandului. Acesta va acorda 400.000 dolari unității de terapie intensivă a spitalului San Raffaele din Milano și 100.000 dolari către Camera Nazionale Della Moda Italiana, sprijinind astfel inițiativa sa „Italia, suntem alături de tine' care finanțează achiziționarea de ventilatoare și echipamente medicale pentru instituții medicale din toată țara. Pe lângă acestea, Donatella Versace și fiica sa, Allegra Versace Beck, au donat deja personal 200.000 de euro spitalului San Raffaele.

Jimmy Choo s-a angajat să acorde un total de 500.000 dolari, dinte care 250.000 de dolari Serviciului Național de Sănătate NHS Charities Together din Marea Britanie și 250.000 dolari fondului de solidaritate Covid-19 al Organizației Mondiale a Sănătății.

„Gândurile noastre se îndreaptă către cei care lucrează în prima linie pentru a ajuta lumea în combaterea pandemiei de Covid-19”, a spus Idol într-o declarație. „Le mulțumim pentru dăruirea și curajul lor remarcabil și dorim să îi susținem atât pe ei cât și spitalele în care lucrează. De asemenea, ne propunem să consolidăm organizațiile dedicate să ajute comunitatea. Este clar un moment în care oamenii trebuie să se unească, pentru că împreună vom fi mai puternici în soluționarea acestei crize. De asemenea, doresc să le mulțumesc Donatellei și lui Michael pentru angajamentele lor personale.”

