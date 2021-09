Colecția IKEA x Zandra Rhodes va fi lansată în septembrie – și include o sacoșă Frakta roz

La începutul lunii septembrie se va lansa cea mai colorată, maximalistă și îndrăzneață colecție prezentată vreodată de IKEA. Ediția limitată este rezultatul unei colaborări cu designer-ul Zandra Rhodes, o figură iconică din lumea modei și fondatoare a Fashion & Textile Musem din Londra. Împreună cu designer-ul brand-ului, Paulin Machado, Rhodes a creat 26 de piese ce reflectă moștenirea operei sale și stilul său excentric, plin de nuanțe strălucitoare și modele florale.

De la perne, la covoare și până la vaze concepute cu margini plisate, elementele colecției KARISMATISK (denumirea capsulei, care, în limba suedeză înseamnă „carismatică”) au un impact vizual puternic și un stil reconoscibil și au fost create pentru a sublinia design-ul interior al caselor noastre, combinând formă, funcție, calitate, durabilitate și un preț scăzut. Plină de culori vibrante și modele exuberante, colecția include, de asemenea, o reinterpretate a faimoasei sacoșe de cumpărături Frakta de la IKEA, concepută în aceeași nuanță de roz aprins ca părul lui Rhodes.

Comentând colecția, Zandra Rhodes a menționat: „Este genul de colecție din care oamenii pot alege o singură piesă pentru a-și însenina viața sau mai multe pentru a face un statement. Echipa IKEA înțelege cu adevărat estetica Zandra Rhodes și, din acest motiv, ne-am înțeles de minune. A fost o aventură nemaipomenită. Din punct de vedere practic, a fost foarte interesant să încerc să traduc ‘Zandra Rhodes: World of Color’ pentru toată lumea.”

Mai jos un mic interviu cu Zandra oferit în exclusivitate revistei Elle România:

ELLE: Bună, Zandra! În curând se va lansa prima ta colecție în colaborare cu IKEA. Cum a luat naștere această colaborare? A cui idee a fost și cum s-a desfășurat totul?

Zandra Rhodes: În anul 2019 am fost la un târg de mobilier unde m-am întâlnit cu câțiva designeri IKEA cu care am intrat în vorbă, mărturisindu-le admirația mea pentru produsele lor. De acolo a început totul. În acel an am început imediat design-ul pentru colecție, iar în 2020, în timpul lockdown-ului cauzat de pandemie, lucrurile au luat cu adevărat formă. Atunci am comunicat mai mult online, prin Zoom, dar totul s-a aliniat perfect.

ELLE: Așadar această colaborare a pornit mai degrabă de la tine. Ești un fan IKEA.

Z.R.: Da, sunt un mare fan IKEA. Am o bibliotecă Billy pe care am pictat-o într-un albastru iridescent Frida Kahlo și am alte rafturi IKEA care sunt pentru discurile mele și pe care le-am vopsit în galben. Pur și simplu m-am gândit că mi-ar plăcea să lucrez pentru IKEA.

ELLE: Consideri că izolarea a avut un impact asupra perspectivei pe care o avem în ceea ce privește locuințele noastre?

Z.R.: Lockdown-ul ne-a făcut să ne dăm seama cât de importante sunt casele noastre. Am petrecut mult timp în interior, cunoscându-ne mai bine în loc să ne grăbim la muncă. Așadar a devenit cu atât mai important să facem o colecție de acest gen.

ELLE: Colecția KARISMATISK conține 26 obiecte. Ne poți spune despre ce obiecte este vorba și cum ai ales să creezi acele obiecte?

Z.R.: Echipa mea și cu mine ne-am uitat în jurul nostru, la ce creăm noi deobicei, apoi ne-am dus în Suedia cu mostre minunate de textile plisate din care realizăm îmbrăcăminte. Am început să experimentăm, aplicându-le pe cutii, pe lămpi sau lumini care pot fi atârnate în copaci, dar numai cu mostre Zandra Rhodes în jurul lor. Așadar am încercat să ne uităm la piese care mă reprezintă, le-am dus la IKEA și am început să le transformăm în ceea ce reprezintă IKEA. Avem în colecție o splendidă reinterpretare pe roz aprins a sacoșei Frakta, abajururi minunate cu imprimeuri, covoare superbe sub formă de flori sau frunze și multe alte obiecte care vor aduce culoare în orice casă.

ELLE: Cum a fost procesul de design? Ți-a plăcut? Cum a fost să lucrezi cu echipa de design IKEA?

Z.R.: Fabulos! Am început să lucrăm împreună cu ei în Suedia, apoi ne-am întors în Anglia unde am finisat și vopsit produsele. Atunci au venit ei la noi, au inspectat rezultatele și s-au gândit. Iar datorită faptului că eu sunt la bază designer de textile am putut crea totul într-o manieră economică, fără a consuma prea multe resurse. Astfel totul a mers perfect în acest fel.

ELLE: Ești cunoscută pentru imprimeurile tale textile colorate și îndrăznețe. Ce te inspiră?

Z.R.: Cred că mai ales locurile pe care le-am vizitat prin lume, deși n-am mai călătorit de mult timp, dar și desenând flori. Am însă, desigur, amintirile care mă ajută foarte mult. India mi-a plăcut întotdeauna foarte mult. Când am locuit în San Diego aveau un muzeu de artă folclorică care avea printre exponate și piese minunate din România. Aveți o cultură foarte frumoasă a căror motive și modele sper să le aplic cândva în munca mea.

ELLE: Ce ne poți spune despre abordarea ta în ceea ce privește iconica sacoșă Frakta?

Z.R.: Este o sacoșă foarte solidă, folositoare și frumoasă, pe care o folosește toată lumea pentru a căra cele mai diverse lucruri cu ea. Am fost încântată să o reinterpretez, în colecție existând acum și una minunată roz. Si am mai creat de asemenea și o variantă care poate fi cusută acasă care va aduce cu siguranță multă bucurie celor care apreciază produsele DIY.

Foto: PR

