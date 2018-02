Colecția Burberry Fall 2018 este un omagiu LGBT în toate nuanțele curcubeului

Colecția Burberry Fall 2018 a fost ultima a designerului Christopher Bailey pentru casa britanică, iar acesta și-a luat rămas bun de la munca sa de 17 ani la cârma brand-ului cu un spectacol colorat. Deși show-ul a început în sunetele protestatarilor care cer renunțarea la blană naturală, mulțimea de prieteni ai designerului și ai casei a venit să aplaude munca acestuia.

Printre vedetele care au lăudat ultima prestație a lui Bailey, odată cu colecția Burberry Fall 2018, s-au numărat Naomi Campbell, Kate Moss, Keira Knightley, Naomi Watts, Michelle Dockery, Naomie Harris, Lily James, Sienna Miller și Daphne Guinness.

Cele 84 de ținute din colecția Burberry Fall 2018 care au defilat pe podium au fost văzute de public în razele de lumină ale reflectoarelor suspendate din tavan și ale laserelor în toate nuanțele curcubeului – Bailey a colaborat cu United Visual Artists pentru efectele de lumină, iar instalația laser, numită Our Time, este o lucrare de artă împrumutată de casa Burberry de la Museum of Old and New Art din Australia.

Timpul a fost cheia colecției. Bailey a anunțat înaintea defilării că “aceasta este și ultima mea colecție pentru brand, așa că m-a făcut să mă gândesc la importanța timpului. Cred că trăim într-o perioadă interesantă, care este haotică și supărătoare și schimbătoare. Am vrut ca aceste lucruri să se reflecte în haine.”

Iar hainele din colecția Burberry Fall 2018, foarte colorate și optimiste, au fost inspirate atât de arhivele bogate ale casei (ținutele au inclus elemente care au fost realizate în anii ’60 și ’70), cât și de nuanțele curcubeului. Mai precis, ale steagului LGBT creat de Gilbert Baker în San Francisco în 1978. La momentul la care a fost gândit, acesta simboliza diversitatea comunității LGBT, iar steagul a fost apoi recunoscut internațional drept un simbol al paradelor gay din toată lumea și al luptei pentru drepturi egale. Astăzi, un astfel de steag stă la muzeul de artă modernă din New York (MoMA) ca obiect de design cu o încărcătură simbolică aparte.

Ca să sublinieze tema, Bailey a trimis modelele ce purtau colecția Burberry Fall 2018 pe podium pe notele unui adevărat imn al comunității LGBT – melodia Smalltown Boy, lansată de Bronski Beat în 1984. Dincolo de curcubeiele care au dominat poșetele, fustele sau pălăriile trimise de Bailey pe podium, simbolistica gay a fost susținută și de donațiile pe care casa le-a făcut unor organizații care apără drepturile și sănătatea mintală ale tinerilor LGBT. Această parte a colecției se vinde deja în magazine.

Iar finalul prezentării a fost un adevărat triumf. Cara Delevingne, muza lui Christopher Bailey, s-a întors pe podium ca să închidă show-ul, într-o haină în toate culorile spectrului!

Foto: PR

