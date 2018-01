Clanul Kardashian-Jenner în Calvin Klein e imaginea perfectă a modei de astăzi

Firește că apariția celor cinci surori celebre ale clanului Kardashian-Jenner în Calvin Klein a rupt internetul în două – acesta era și scopul campaniei. Dar, dincolo de fotografii și de mesajul acestui proiect, trebuie să mărturisesc din capul locului că, văzându-le, nu mi-a picat foarte bine alăturarea. Dar să nu mă pripesc și să le iau pe rând.

Cum spuneam, Kim, Kendall, Kylie, Khloe și Kourtney, adică celebrele surori Kardashian-Jenner, apar în cea mai recentă campanie din seria #MyCalvins pentru iconicul brand american Calvin Klein. Imaginile, făcute în ceea ce pare a fi un hambar, în Los Angeles, sunt surprinse de Willy Vanderperre, fotograful “de casă” al lui Raf Simons, designerul belgian care a fost numit relativ recent în fruntea casei. Aceasta este o campanie dedicată familiei – de unde și numeroasele Kardashian-Jenner în Calvin Klein –, lucru despre care Kim Kardashian a declarat deja pentru Vogue că “este totul pentru noi, iar când suntem toate laolaltă și facem ceva special, ca acest proiect, înseamnă mult pentru noi.” Kourtney Kardashian a mai precizat că “suntem, cu siguranță, o familie modernă, și Calvin Klein întruchipează spiritul Americana.” Nimic neclar până aici.

În fotografii, cele cinci apar în jeanși, în lenjeria clasică cu logo-ul CK și îmbrățișând niște păturici despre care îmi imaginez că fac parte din linia pentru casă a brand-ului. Mai mult, Kendall Jenner apare într-una dintre imagini fără top – lucru despre care a povestit revistei W: “Îmi place să stau în sânii goi. E chestia mea, cumva…”. Deci în campanie nu avem doar Americana clasică, ci și un statement feminist de tipul #freethenipple. Bun.

Și, deși imaginile nu sunt nici pe departe urâte (în afara unui oarecare exces de zel al celui/celei care s-a ocupat de retușare și care a avut grijă să le dea surorilor același aer de ceară pe care tot ele l-au făcut celebru), ceva e dubios, pentru mine, în toată această poveste. Am să încerc să detaliez mai jos

Ce caută surorile Kardashian-Jenner în Calvin Klein?

Trebuie să spun în primul rând că Raf Simons este unul dintre designerii mei preferați. L-am iubit pe cont propriu, l-am adorat la Jil Sander (și la ultima sa prezentare pentru brand-ul minimalist mi-a smuls chiar și o lacrimă, pentru că sunt acel gen de persoană). L-am admirat încă și mai tare la Dior, unde a adus o rigoare minunată, dar a și interpretat prin filtrul unei sensibilități aparte arhiva uriașă a giganticei case franceze. Și m-am bucurat să îl văd ajuns la Calvin Klein, știind că nimeni nu s-ar potrivi mai bine să insufle un aer nou într-o casă care, de bine, de rău, întotdeauna a reprezentat cum nu se poate mai nimerit o estetică americană curățică și proaspătă.

Deci poate că snobismul meu joacă un rol în ușoara dezamăgire pe care o simt, sau poate că așteptările mele de la un designer belgian cu valențe conceptuale nu se pliază pe “realitatea” fotografiată în hambar.

Nu mă înțelege greșit, de multă vreme iau apărarea surorilor Kardashian-Jenner în fața tuturor celor care încearcă să le ponegrească pentru felul în care și-au dobândit faima (și alții au făcut la fel), pentru că sunt celebre degeaba (dar, totuși, nu au dat în cap nimănui) sau pentru modalitatea în care aleg să își expună și să își vândă detalii (reale sau imaginare) ale vieților personale unui public însetat de astfel de bârfulițe fără consistență (din nou, nu e nici o vină aici). Deci nu am ceva anume cu ele – nu le urmăresc neapărat, dar e greu să le evit, așa încât sunt la curent cu mai tot ceea ce se întâmplă în familia lor.

Dar Calvin Klein (și mai ales sub comanda lui Raf Simons) este un brand de la care aștept mai mult. După ce celebrități mult mai “cool” în sensul clasic al cuvântului, precum Solange, Kelela, A$AP Rocky cu toată familia lui sau faimoșii frați Kaia și Presley Gerber au apărut, însă, în campaniile trecute, și după ce campania de toamnă a mărcii a amestecat haine cu lucrări semnate de Andy Warhol, Richard Prince sau Sterling Ruby, o campanie cu clanul Kardashian-Jenner pare o alegere cam bizară.

Din nou, acest elitism pe care îl cer eu de la un brand care face haine poate părea exagerat. Și, în același timp, îmi amintesc și de vremurile în care nimeni nu voia să o îmbrace pe Kim Kardashian pentru că era prea “ieftină” sau avea forme prea proeminente – lucru care nu era ok și pentru a cărui schimbare putem să o credităm. Kim chiar a inițiat progrese în percepția societății asupra unui tip de corp diferit de cel promovat de moda mare.

În același timp, Calvin Klein are o istorie destul de dubioasă cu campaniile pe care toată lumea preferă să le numească “iconice”. Și nu pentru că ele nu ar fi rămas pe retina publicului. Ci pentru că, de exemplu, Brooke Shields avea doar 15 ani când poza doar în jeanși și spunea “Vrei să știi ce stă între mine și jeanșii mei Calvin? Nimic.” Sau pentru că supermodelul Kate Moss, în anii ’90, a lansat celebrul look heroin chic (și) în pozele brand-uite Calvin Klein (iar mai târziu a declarat că nu s-a simțit tocmai ok să pozeze nud). Sau că, acum doi ani, o campanie o arăta pe Klara Kristin fotografiată “pe sub fustă”, adică fix așa cum încearcă, dintotdeauna, liceenii să le surprindă pe colegele lor, în acte ce pot fi considerate mai degrabă agresive decât amuzante. Este acolo mereu un subtext care obiectifică un pic prea tare personajele. Dar lucrul acesta se potrivește mănușă pozelor cu femeile Kardashian-Jenner în Calvin Klein, pentru că ele au ales să defileze cu această estetică.

Până la urmă, deci, Raf Simons a aprobat o campanie despre familia americană punând în imagini cea mai celebră familie americană. E și ceva nuditate acolo, deci e parte din identitatea brand-ului. Și e și o ironie, mai ales dacă ne gândim la referințele la Warhol din campaniile trecute – celebritatea surorilor Kardashian-Jenner durează de mai bine de 15 minute. Toate aceste femei au forme diverse, ceea ce e bine, pentru că măcar nu mai promovează anorexia. Și au și multe multe milioane de followers la un loc. Moda, în cele din urmă, e pentru toată lumea – sau pentru cât mai multă lume, care le urmărește pe surori pe rețelele sociale. Și tocmai de aceea această campanie e o imagine ce reproduce fidel starea modei de astăzi. Pentru că, atunci când nu era „pentru toată lumea”, moda încă mai dicta ceva. Acum, ea primește comenzile și le execută. Și poate că acesta nu este cel mai rău lucru.

Foto: PR

