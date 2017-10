Cizme de toamna – ce se poarta?

Dupa ce am facut o radiografie atenta a show-urilor de moda ca sa vedem exact ce modele de cizme se poarta in aceasta toamna, am decis sa va perzentam cele mai relevante modele si sa le exemplificam cu imagini inspirate chiar din moda strazii. Am observat un lucru care ne va multumi pe toate: designerii „ne permit“ sa purtam mai toate modelele de cizme, de la ciocate pana la cizmele-ciorap sau chair cele inspirate din moda anilor ’70. Iata cateva tips-uri ca sa poti trece toamna aceasta cu stil!

1. Ciocatele

De la Calvin Klein pana la Celine, aprope taoate casele au reinterpretat in stil propriu, ciocatele. Asta nu inseamna ca daca ai deja o pereche vintage este musai sa cumperi o noua pereche. Dimpotriva, cele vintage sunt mai valoroase si mai cool ca orice model nou, reinterpretat! Poarta ciocatele cu rochii de cocktail sau jeansi, in acest sezon se potrivesc cu absolut orice!

2. Cizme de toamna in stilul 70’s

Sunt acele cizme clasice, care se opresc la genunchi si care au iesit din moda pentru o perioada buna de timp in favoarea botinelor. Iata ca in

aceasta toamna acest model revine in forta. Cizmele 70’s sunt avantajoase, feminine si usor de stilizat. Poarta-le ori cu o fusta micro mini si o pereche de ciorapi mati, in aceeasi culoare cu cizmele sau cu o rochie din matase midi, a la Anna Wintour.

3. Cizmele-ciorap

Demna Gvasalia, designerul Balenciaga a reintrodus in moda cizmele-ciorap in cele mai traznite culori, de la roz, mov la verde sau portocaliu. Daca nu esti adepta culorilor puternice in ceea ce priveste cizmele tale de toamna, iti propunem sa optezi pentru unele nude sau negre. Important este sa stii ca ele vor ramane in trend pentru multa vreme, asa ca merita sa investesti in modelul care te-a cucerit.

Foto: Imaxtree