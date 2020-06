Chanel a lansat „Balade en Méditerranée”, noua colecție Cruise 2020/2021

„Balade en Méditerranée” este numele noii colecții Chanel Cruise 2020/2021, o colecție rafinată, multifuncțională și easy to wear pentru care planurile inițiale au fost date peste cap de pandemie.

„La început, m-am gândit la Capri pentru prezentarea colecției, dar din cauza izolării nu am mai putut face asta”, spune Virginie Viard, noul director de creație Chanel. „Așa că a trebuit să ne adaptăm. Nu numai că am decis să folosim țesături pe care le aveam deja disponibile, dar colecția a evoluat, ca notă generală, către o călătorie în jurul Mediteranei… Am fost inspirată de insule, de parfumul eucaliptului și nuanțele de roz ale bougainvillea, precum și de alura relaxată a legendarelor actrițe ale anilor 60 atunci când își petreceau vacanța pe riviera italiană și franceză.” Astfel, într-un final, din imposibilitatea organizării unei prezentări, Chanel a lansat colecția printr-o serie de imagini spectaculoase realizate de fotograful Karim Sadli.

Această colecție a fost concepută pentru o garderobă light de călătorie „care să încapă toată într-un geamantan mic, o geantă shopper și o poșetă brodată”, a mai adăugat Viard. Articolele vestimentare, ușor de purtat, se îmbină toate perfect între ele și pot fi chiar transformate. Fustele lungi devin rochii fără bretele atunci când sunt ridicate, jachetele lungi din șifon negru pot fi purtate în timpul zilei alături de bikini-uri, noaptea cu o bluză brodată și jeans sau chiar pe pielea goală devenind astfel deshabillé –uri. Rochiile dintr-un lamé fin și transparent sunt cuplate cu jachete care pot fi purtate descheiate peste o pereche de pantaloni scurți din crêpe, în timp ce rochiile și fustele wraparound oferă o maximă libertate de mișcare. Costumele din piele roz, nuanța bougainvillea, sunt la fel de lejere ca o a doua piele, iar cele din tweed au fost lăsate nefinisate pentru o mai mare fluiditate.

Dacă te-a cucerit și pe tine această colecție de un rafinament extraordinar, așa cum ne-a cucerit pe noi, o poți descoperi acum pe www.chanel.com.

Foto: PR

