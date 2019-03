Cele mai stylish 10 jachete de primăvară sub 250 lei

Pentru că un look cool nu înseamnă neapărat și o gaură în buget, am făcut o selecție cu cele mai stylish jachete de primăvară sub 250 lei.

Indiferent de stilul tău, vei descoperi cu siguranță în selecția noastră un model care să ți se potrivească.

Jachetele din piele ecologică rămân în topul preferințelor datorită versatilității lor. Le poți purta atât cu un look casual, la birou, cât și peste o rochie vaporoasă de primăvară, atunci când ieși seara în oraș.

O jachetă animal print îți va conferi acel look șic la care multe dintre noi visează, însă nu uita că o piesă vestimentară de acest gen este mai pretențioasă și nu ar trebui purtată cu un alt gen de imprimeu.

Nimic nu se potrivește însă mai bine cu primăvara decât piesele din denim. În selecția noastră cu jachete de primăvară sub 250 lei vei găsi și astfel de modele, iar noi te încurajăm să optezi pentu una oversized.

Nu ocoli în acest sezon franjurii, deoarece se vor purta atât ziua, cât și noaptea. Mari designeri i-au readus pe catwalk cu ajutorul colecțiilor primavără-vară, așa că o jachetă cu franjuri este tot ceea ce ai nevoie pentru a scoate din anonimat chiar și cea mai casual ținută. Pe scurt, nu ai cum să dai greș cu franjurile în acest sezon.

Nici modelele mai sport nu sunt de ignorat în acest sezon, în special dacă vorbim despre jachete de primăvară sub 250 lei, căci ai la dispoziție o gamă variată de modele. Sau, poate din contră, preferi un model mai elegant, cum ar fi o jachetă din tweed, perfectă pentru ținutele de birou.

Suntem sigure că te-am convins de faptul că jachetele sunt indispensabile în acest sezon, dar și de

faptul că merită să investești doar în acele modele care te vor ajuta să îți compui un look sexy, stylish, spirited!

