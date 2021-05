Cele mai frumoase rochii maxi disponibile acum în magazine și online sub 400 lei

Datorită interesului care a fost acordat anul trecut, din cauza pandemiei, pieselor vestimentare confortabile, inclusiv rochiilor supradimensionate, putem observa în propunerile designer-ilor pentru colecțiile lor de primăvară-vară, o continuarea a acestui trend, mai ales în ceea ce privește rochiile maxi. Ele au fost prezente pe podiumuri sub toate formele, de la cele casual, la romantice, minimaliste, sexy și nonconformiste, au existat propuneri pentru toate gusturile și formele.

Probabil cea mai hot tendință în materie de rochii, și nu numai, a fost cea care implică decupaje. Acestea sunt o noutate binevenită pentru persoanele care nu doresc să arate piele cu rochii mini, ci mai degrabă prin subtilități stylish, bine gândite. Cele mai multe variante au prezentat cut-out-uri în zona taliei, evidențiind-o astfel și conferind corpului o formă apetisantă de clepsidră.

Rochiile cu print floral nu sunt o noutate pentru vară, după cum spunea și Miranda Priestley în „The Devil wears Prada”, și totuși sunt în continuare un element fresh, cool și actual de care nu trebuie să ne lipsim în timpul sezonului cald. Achiziționează-ți însă variante cu croiuri moderne precum cele cu bretele subțiri și decolteu pătrat, croiuri extrem de iubite în anii ’90 care au revenit acum. Alte variante similare de rochii sunt slipdress-urile, care cu aspectul lor de lenjerie îți vor conferi un aer ultra feminin și senzual.

Last but not least, rochiile care prezintă volume, indiferent dacă vorbim de cele oversized, cu volum pe corp sau în partea de jos, sau cele cu mâneci voluminoase sunt și ele o tendință puternică de sezon. Acestea arată cel mai bine în nuanțe neon, aprinse, dar și în tonuri monocrome de alb și negru. Temperează volumele cu o pereche de sandale cu talpă plată și nojițe pe gleznă sau pantofi sport retro, adaugă o pereche de cercei statement și ești ready to go.

Pentru a-ți ușura căutările ți-am pregătit o galerie cu cele mai frumoase variante de rochii maxi disponibile acum online și în magazine. La cele mai accesibile prețuri, desigur!

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro