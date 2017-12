Cele mai dezirabile genti ale acestui sezon

Alege gențile in functie de stilul personal, dar fii atenta la cateva aspecte aunci cand doresti sa le integrezi in outfituri. Tine cont de marime, design, momentul din zi in care o porti si, mai cu seama, contextul in care doresti sa o incluzi. Avem cateva sugestii carora le vei rezista cu greu, pentru ca, sunt exact acele elemente care-ti vor condimenta lookurile de toamna, fie ca alegi sa le porti in timpul zilei ori pentru a-ti completa tinutele de seara.

Geanta furry

Podiumurile sezonului au venit cu propuneri dintre cele mai diverse pentru aceasta toamna. Vei regasi geanta furry in diferite marimi si forme la Lowe, Fendi ori Alexander McQueen. Noi iti propunem aceasta varianta, care inglobeaza esenta achizitiilor cool in aceasta perioada.

Shop now:

departmentstore.ro, 159,9 lei

Geanta cu franjuri

Franjurii sunt IN, iar asta inseamna ca atunci cand nu-i porti pe jacheta ori pe fuste, ii poti purta pe poseta. Cel mai bine o pui in valoare cu piese in aceeasi nuanta, pentru ca unul dintre trendurile momentului este sa-ti asortezi geanta cu printul hainelor ori cu nuantele acestora.

Shop now:

departmentstore.ro, 199,9 lei

Geanta rotunda

Poate servi si ca bun companion in city break-uri, deoarece iti lasa mainile libere si are marimea perfecta pentru plimbari lungi, in care nu doresti sa simti povara unei genti mai mari. Dar, bineinteles, o poti purta si acasa, fie ca mergi pe propunerea Chanel, cu un deux-pieces surprinzator sau o integrezi intr-o tinuta casual, cu jeansi, botine si un trenci clasic.

Shop now:

departmentstore.ro, 49,9 lei

Geanta tip sac

Aceasta geanta iti va completa tinutele de seara. Poart-o cu materiale din acelasi registru ori ca accesoriu statement la un costum din catifea. Oricum ai alege sa o mixezi, e unul dintre accesoriile-cheie ale sezonului, deci ar trebui sa o ai.

Shop now:

departmentstore.ro, 199,9 lei