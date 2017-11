Ce rochii de seara se poarta in 2017? Iata un ghid pentru sezonul petrecerilor de la finalul acestui an, care se apropie cu pasi repezi. In acest sezon, de toamna-iarna 2017, designerii s-au axat pe croieli simple, dar de efect, punand accentul pe cateva detalii pretioase si pe texturi si materiale care nu trec neobservate.

Foto: Imaxtree, Instagram