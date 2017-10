Cand vorbim despre “ce nu trebuie sa iti lipseasca din poseta toamna aceasta” ne referim de fapt la doua lucruri: evident conteaza si ce iei cu tine in poseta, dar cu toatele stim ca focusul este mai ales pe poseta in sine! De aceea in continuare vei descoperi si ce poseta nu trebuie sa iti lipseasca din garderoba toamna aceasta, dar si ce nu trebuie sa iti lipseasa din poseta!

Sezonul acesta creativitatea designerilor in materie de genti a transformat acest accesoriu esential din garderoba intr-o piesa de arta la purtator! Au experimentat cu forme, dimensiuni, aplicatii si texturi iar rezultatul insumeaza trei directii estetice principale: se poarta clutch-urile ziua, gentile cu aplicatii si formele geometrice atipice.

Clutch-ul de zi

SHOP NOW departmentstore.ro, 199.90 lei

Geanta cu aplicatii din catifea

SHOP NOW departmentstore.ro, 159.90 lei

Taieturi neconventionale

SHOP NOW departmentstore.ro, 659.90 lei

Din poseta nu ar trebui sa iti lipseasca trei lucruri esentiale pentru zilele reci, care te vor scuti de multe neplaceri: blasamul de buze, crema de maini si parfumul. Incearca unele din ingrediente 100% naturale cu substante nutritive si uleiuri esentiale ca aloe vera, argan, shea, marula, baobab, cartof African, pepene de Kalahari sau castana din Capul Africii, care nu seamana cu nimic din ce ai mirosit pana acum!

Balsamul pentru ochi si buze

SHOP NOW departmentstore.ro, 550.00 lei

Crema de maini

SHOP NOW departmentstore.ro, 85.00 lei

Setul de 5 parfumuri miniaturale

SHOP NOW departmentstore.ro, 95.00 lei

Text: Bianca Chivaran;

Foto: Imaxtree.