Ce ne-a plăcut până acum de la New York Fashion Week?

Cu toate că la New York plouă torențial de câteva zile deja, oamenii de modă și-au luat toate măsurile de precauție și au fost prezenți în număr mare la toate show-urile.

O să încep cu Alexander Wang, copilul rebel al New York-ului, renumit și pentru petrecerile îndrăznețe pe care le organizează după fiecare show, care, de astă dată s-a inspirat din celebrul film, Matrix. Mai toate ținutele au fost negre și extrem de strâmte. Nu s-a dezis nici de treningurile sale uber cool, tipic americane.

Victoria Beckham a sărbătorit 10 ani de când și-a prezentat prima colecție de modă. Se simte o relaxare și în același timp o maturizare a brandului ei. Outfit-urile minimale cu linii drepte, pipărate de puțin animal print și un styling impecabil predominat de centuri, ne vor transforma siluetele într-unele longiline. David Backham cu trei dintre copiii lor au fost alături de Victoria și au urmărit show-ul din rândul întâi iar la final, designerul i-a îmbrățișat pe toți.

Tomas Maier, designerul brandului italian Bottega Veneta și-a ales New York-ul ca muză pentru colecția de toamnă-iarnă 2018, pentru femei și bărbați. În plus, pe Madison Avenue tocmai s-a deschis un magazin imens Bottega Veneta, așa că alegerea de a organiza show-ul la New York a fost una justificată. Clienținor Bottega Veneta nu le place „gălăgia“ în ceea ce privește stilul vestimentar însă Maier a declarat: „De această dată am folosit nuanțele pietrelor prețioase și multe pijamale din mătase. Nu se putea altfel. New York-ul este unic.“

Jeremy Scott a șocat audiența, ca de obicei, prin piesle flashy pe care le-a creat petru toamna ce urmează. Un mix de elemnete disco din anii 80 cu atmosfera din „The Fifth Element“ și celebrele Moon Boots, în viziunea lui Scott, super înalte, te duc cu gândul la o lume nou-nouță. Apariția lui Gigi Hadid cu părul roz ce poartă o jachetă argintie, întărește faptul că Jeremy Scott are o viziune proprie asupra viitorului.

Tory Burch, unul dintre cei mai îndrăgiți designeri americani, și-a prezentat show-ul într-o adevărată piață new-york-eză, iar în ciuda temperaturilor scăzute de afară, toată lumea a apreciat instalația acesteia creată din flori, flori și iar flori. Totul a fost ca o odă pentru coregrafa Pina Bausch. Rochiile fluide combinate cu paltoanele rigide, tipice lui Burch, sunt inspirate în acest sezon de Lee Radziwill.

Am păstrat special „momentul“ Phillip Plein (brand pe care îl puteți găsi și în cadrul galeriilor comerciale de la hotel Marriott din București) pentru final, din simplul motiv că a realizat unul dintre cele mai spectaculoase show-uri din ultima vreme. Irina Shayk a apărut la brațul unui robot imens, pe care se repeta obsesiv logo-ul lui Phillip Plein. În plus, podiumul era acoperit de zăpadă iar pe parcursul prezentării a nins „din greu“! Colecția lui Plein este dedicată iubitorilor sporturilor de iarnă, așadar jachetele și pantalonii oversized, din fâș au fost piesele de rezistență. Se pare că vom avea o iarnă uber glam în 2018!

