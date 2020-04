Ce îmi voi achiziționa și voi purta după izolare

Eram în Vama Veche cu „gașca de rockeri”, locul în care mă simțeam cel mai bine și cu oamenii cu care m-am distrat cum nu am mai făcut-o de atunci. Era o perioadă și un loc în care totul părea posibil, libertatea era totală, nu existau restricții, iar celebrul vers „fără griji și fără bani” se aplica cu adevărat. Dar cel mai important, mi-a adus aminte de faptul că parcă atunci am fost eu, mai mult ca oricând. Bineînțeles și cadrul (Vama Veche) era propice, și tinerețea noastră la fel, dar mă întreb, oare chiar nu ne mai putem simți ca atunci?

Hainele joacă, bineînțeles, și ele, un rol foarte important și ceea ce purtam noi atunci este o altă chestiune care m-a frapat. Fiind „rockeriță”, adoram jeanșii rupți, tricourile lejere, rochiile purtate peste pantaloni, carourile, layering-ul, bocancii, eșarfele cu capete de morți și accesoriile din metal cu șnururi de piele, care îmi completau ținutele. Și aveam multe și purtam multe deodată. Iar acest look parcă îmi contura cel mai bine personalitatea.

Dar cea mai importantă concluzie pe care am tras-o e că, deși eram și atunci preocupată de modă, nu țineam cont de trenduri la fel ca acum. Mă îmbrăcam fix cum simțeam și aveam un stil personal recognoscibil al meu, pe care în timp l-am pierdut. De ce? Pentru că am început să mă „conformez regulilor”. Iar în momentul ăsta îmi dau seama că nu este cea mai bună idee. Cel mai important lucru nu sunt tendințele și regulile impuse de industrie, ci cum te simți în hainele pe care le porți și cum îți subliniază ele personalitatea.

Prin urmare, am hotărât ca, după izolare să redevin eu. Nu o să adopt fix același stil pe care-l purtam atunci pentru că am altă vârstă și nu m-aș mai simți confortabil în aceleași piese (de ex. jeanșii cu talie extrem de joasă sau topurile cropped cu abdomenul la vedere).

Dar cu siguranță voi reintroduce în garderoba mea câteva elemente pe care le-am ignorat în ultimul timp. Printre ele se numără o geacă biker din piele, jeanși rupți și lejeri și rochii pe care să le pot suprapune peste ei, tricouri cu formații, brățări late, dar și elemente de factură masculină care mi-au plăcut întotdeauna precum bremudele, vestele și cravatele. Stilul va fi desigur unul adaptat, reinventat, dar mă va caracteriza!

