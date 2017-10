Carouri! Care sunt cele mai dezirabile piese

Iar asta nu poate decat sa te bucure, deoarece poti refolosi o parte dintre piese pe care deja le ai in garderoba si le poti da un refresh, achizitionand doar acele piese care iti vor aduce in actualitate outfiturile. Poti purta o rochie asemanatoare cu propunerea Marni pentru acest sezon ori un pulover ca in showul Tory Burch. Pentru pantalonii ideali, cu talie inalta, vei gasi inspiratie la Hermes si la Tome, iar pentru o rochie senzationala, la Loewe.

Bluza fara umeri

Fie ca o alegi cambrata, ca in propunerea lui Ralph Lauren ori cu decolteu tip barca, ca in sugestia noastra de mai jos, merge integrata intr-un outfit all plaid ori o poti aduce intr-un context nonformal, purtand-o cu jeansi cu talie inalta si botine.

departmentstore.ro, 139,9 lei

Paltonul alb-negru

E prin definitie o piesa clasica, dar daca o alegi cu un croi modern, vei obtine un look cat se poate de fresh, indiferent cu ce vei alege sa o mixezi. Poart-o cu o rochie si cizme foarte lungi pentru a obtine o tinuta ultra sexy.

departmentstore.ro, 1.099 lei

Rochia office

Aceasta rochie e versatila si poate fi purtata atat la birou, cat si in timpul liber. O poti integra, ca in imagine, intr-un outfit complet, ori o poti purta cu cizme si o bereta pentru a-i da un efect stylish si nostalgic, ce aminteste de anii ’70.

departmentstore.ro, 179,9 lei

Pantalonii cu talie inalta

Sunt un must-have absolut al sezonului si posibilitatile de styling sunt nenumarate. Mixeaza-i cu un pulover supradimensionat, cu malete ori sacouri cambrate, cu umeri proeminenti. Vei obtine, de fiecare data, un look desavarsit.

departmentstore.ro, 159,9 lei

Text: Amalia Dobre

Foto: vogue.com