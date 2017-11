Care sunt cele mai cool mixuri ale sezonului

Aproape toate casele de moda mari au propus una sau mai multe dintre aceste mixuri pentru sezonul toamna-iarna 2017-2018, asa ca sursele tale de inspiratie sunt numeroase. Fie ca alegi total look-uri, piese stralucitoare, sexy ori casual, avem patru asocierei de materiale, culori si texturi care-ti vor condimenta garderoba din sezonul rece. Tot ce trebuie sa faci este sa le treci prin filtrele personale si sa alegi ce consideri ca functioneaza in cazul tau. Daca nu esti inca sigura daca ti se potrivesc anumite mixuri, te ajutam cu cateva idei de buna purtare in continuare.

Cizme lungi + rochie mini

Combinatia super sexy a sezonului. Noua ne plac mai toate variantele propuse de Saint Laurent, cu rochiile mini pe un umar si cizmele de inspiratie ’70s. Alege un astfel de mix pentru look-uri fabuloase de seara si insoteste-le de o atitudine pe masura.

Rochie: departmentstore.ro, 849 lei

Cizme: departmentstore.ro, 249,9 lei

Rosu + rosu

Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Fendi si Versace sunt doar o mica parte dintre casele care au propus acest mix. Indiferent ca alegi sa alaturi doar doua piese sau optezi pentru un total look, iti recomandam sa nu te feresti de aceasta culoare. Va fi multa vreme nuanta-vedeta in garderoba ta.

Sacou: departmentstore.ro, 299,9 lei

Rochie: departmentstore.ro, 139,9 lei

Denim + denim

Mergi pe varianta mai romantica propusa de Adam Selman sau pe cea empowering din showul Christian Dior si vei obtine outfituri cool si actuale. Adauga in aceste mixuri si un accesoriu de cap, dupa caz, voaleta ori bereta, pentru a da un aer sofisticat tinutelor.

Jeansi: departmentstore.ro, 239,9 lei

Camasa: departmentstore.ro, 479,9 lei

Argintiu + argintiu

Poarta piese stralucitoare! Nu, nu trebuie sa le porti doar seara, le poti integra si in tinute casual, printr-un pulover cu insertii argintii ori botine argintii. Cand vine vorba de incaltaminte, indreapta-ti atentia catre pantofii cu toc-bijuterie, pentru un plus de glam in tinutele tale.

Botine: departmentstore.ro, 649,9 lei

Bluza: departmentstore.ro, 139,9 lei

Text: Amalia Dobre

Foto: vogue.com