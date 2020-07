Cămașa bleu, piesa care nu trebuie să îți lipsească din garderoba

În topul pieselor esențiale în gaderoba oricărei femei cămașa bleu deține, pe lângă cea albă, o poziție unică de must-have, care nu are vârstă și poate satisface orice dispoziție sau ocazie. Poate fi înnobilată cu bijuterii, purtată într-o manieră casual cu denim, într-una smart cu o pereche de pantaloni de costum sau poate căpăta o alură romantică alături de o fustă lungă feminină. În plus arată incredibil de bine la orice vârstă, indiferent dacă ai 18 sau 80 de ani.

În contextul în care ne aflăm acum, readucerea în prim plan a unor piese basic precum cămașa bleu este mai relevantă ca oricând, tendința generală fiind aceea de a aborda un stil mai cumpătat, clean și minimalist. Iar o cămașă în această nuanță poate fi interpretată și integrată în mai multe stiluri decât crezi. Mai jos ți-am pregătit câteva exemple de abordare ale marilor case de modă pe podiumurile de primăvară-vară 2020.

Clasic

Dacă ești o adeptă a stilului clasic, lasă-te inspirată de propunerile A.P.C, Celine sau Christian Dior. Toate cele trei branduri au combinat cămașa cu piese ‘cuminți’ precum fuste midi sau jeans dar au venit în plus cu o accesorizare inspirată cum ar fi pantofi Mary Jane purtați cu șosete, șepci, pălării din paie sau ochelari de soare aviator. Keep it simple, but not too simple!

Dungi

Dungile rămân o tendință puternică și în acest sezon, iar cămășile nu fac excepție. Louise Trotter a abordat pentru Lacoste camașa bleu în dungi într-o manieră sport-elegantă alături de o pereche de pantaloni cropped de trening, Wes Gordon a preferat pentru Carolina Herrera o abordare matchy-matchy cu un costum, în timp ce Paul Andrew de la Salvatore Ferragamo a optat pentru un layering lejer, în aceeași paletă cromatică, sub o salopetă.

Suprapuneri

Cu o cămașă poți realiza suprapuneri dintre cele mai variate, de la cele minimaliste propuse de Mary-Kate and Ashley Olsen pentru The Row cu o maletă și o fustă clasică dar with a twist, la variante ladylike cum a făcut Donatella pentru Versace suprapunând rochii pretențioase peste cămașă sau de ce nu, precum Michael Kors purtate cu o maletă dar și cu o rochie de inspirație military deasupra.

Costume

Costumele sunt vara aceasta unul dintre trend-urile principale, fie că vorbim de cele cu pantaloni lungi, scurți sau wide leg. Iar cămășile sunt o parte integrantă a lor. Aruncă un ochi asupra propunerilor Etro care le-a combinat fie cu veste în aceeași culoare fie cu variante florale sau asupra celor oversized realizate de Sies Marjan, unde cuvântul de ordine a fost lejeritatea.

