Calvin Klein watches + jewelry prezinta colectia 2017 in Romania

Colectiile Calvin Klein watches + jewelry 2017 sunt definite de o imagine urban-sexy. Produsele brandului au un design usor de recunoscut, insa totodata nou si inovator. Formele formele simple si naturale, reflecta valorile instrinsece ale Calvin Klein si reafirma spiritul de trend setter al marcii.

Evenimentul a avut loc la Galeria AnnArt, iar cei prezenti la eveniment, cei mai renumiti jurnalisti si bloggeri de lifestyle, fashion si beauty din Romania, au putut admira colectiile lansate in acest an: iconicul ceas Calvin Klein minimal, sublimul Calvin Klein chic, modernul Calvin Klein city, elegantul Calvin Klein dainty – toate aflate in campania globala de advertising 2017 – precum si atragatoarele bijuterii Calvin Klein addict, clasicele Calvin Klein hook si fluidele Calvin Klein informal.

Noile colectii Calvin Klein watches + jewelry sunt disponibile in reteaua magazinelor Cellini.