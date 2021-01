Borseta, cel mai cool și practic accesoriu al momentului. Cum să o porți în 2021

După un an extrem de dificil din cauza pandemiei de coronavirus, un an în care din cauza restricțiilor ne-am petrecut timpul mai mult în casă sau am ieșit cel mult până la supermarket sau la plimbări relaxate în parc, iar vestimentația noastră s-a rezumat mai mult la stylinguri ultra comode, anul 2021 aduce cu el o dorință și mai mare de a reintra în normal, de a ne compune din nou ținute stylish.

Acest lucru nu înseamnă în nici un caz privarea de libertatea oferită de treninguri sau seturi din tricot, ci mai degrabă alegerea unor piese care le înglobează pe ambele, stilul și confortul. O astfel de piesă este pentru 2021 borseta, un accesoriu care nu mai este demult destinat doar activităților sportive, ci care a devenit, în ultima perioadă, un adevărat statement. Unul însă pe cât de trendy, pe atât de versatil și comod.

Cel mai important avantaj pe care-l oferă o borsetă îl reprezintă faptul că este 2 în 1. De ce? Simplu, pentru că centura este ideală pentru a marca talia și a o accentua, în timp ce geanta în sine are de obicei mărimea perfectă pentru a cuprinde toate elementele esențiale de care avem nevoie. Cu ajutorul ei poți merge oriunde, începând cu o plimbare sau o raită de shopping, până la o întâlnire mai importantă sau la un eveniment, iar mâinile tale vor rămâne libere. Cu ajutorul borsetei vremurile în care trebuia să ții în mână și geanta și un pahar și telefonul mobil și alte lucruri de care fiecare dintre noi are nevoie, pot fi date uitării. Totul va fi la îndemână, dar nimic nu te va mai deranja.

Astfel, dacă îți dorești o schimbare la început de an nu trebuie să-ți schimbi garderoba cu totul. Poți introduce în ținutele tale accesorii noi și cool care-ți vor transforma instantaneu look-ul. Eu îți sugerez achiziționarea unei borsete, în funcție de stil, elegantă, cool, sporty sau casual. Din fericire pe piață se găsesc acum nenumărate variante, de la cele din material textil, la cele din piele sau imitație din piele, până la cele cu printuri sau aplicații, iar pentru a-ți ușura căutările ți-am pregătit o selecție cu cele mai hot modele disponibile acum în magazine și online.

Foto: PR, Instagram

