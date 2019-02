Dacă ai impresia că blugii au intrat într-un con de umbră şi că tendinţele pentru primăvară-vară 2019 au omis acest clasic din garderobele noastre, vei avea o surpriză de proporţii să descoperi că marea majoritate a caselor de modă le-au dedicat o adevărată odă în acest sezon. Stella McCartney, Balmain, Isabel Marant, APC şi mulţi alţii au derivat blugii în adevărate piese de rezistenţă prin modele prespălate, masculine, baggy sau derivate din pantalonii cargo, tipici pentru armată. Iată care sunt acei blugi la modă pentru sezonul primăvară-vară 2019:

Blugi bicolori

Te-ai gândit vreodată să îţi achiziţionezi nişte blugi în două nuanţe diferite, respectiv un picior mai deschis şi unul într-o nuanţă mai închisă? Brand-ul Monse a făcut din acest model un fel de semnătură pentru blugii semnaţi de ei, efectul lor fiind unul extrem de cool şi de grafic. Este o variantă bună şi pentru ideea de DIY (adică Do it Yourself), în sensul că poţi trişa şi să îţi confecţionezi şi tu aşa un model din două perechi de blugi mai vechi.

Blugi capri

În ceea ce priveşte pantalonii, numele de cod capri se referă la o lungime mai scurtă, undeva între jumătatea gambei şi sub genunchi. Ideal pentru sezonul de primăvară-vară, modelul de blugi capri este potrivit pentru orice siluetă, lăsând glezna şi partea cea mai subţire a piciorului la vedere.

Blugi baggy

Probabil cea mai confortabilă variantă atunci când vorbim despre blugi la modă pentru sezonul primăvară-vară 2019 este croiala baggy, mai ales cea care se strânge în talie. Este adevărat că se pliază cel mai bine pe persoane mai înalte, însă o pereche de sandale cu toc va rezolva instant acest aspect!

Blugi la modă pentru sezonul primăvară-vară 2019: Blugi boyfriend

Ok, blugii boyfriend poate nu sunt cea mai mare noutate pentru acest sezon, însă este important să ştii că ei sunt în continuare la fel de actuali!

Blugi cargo

Dacă ştii cum arată pantalonii tipici pentru forţele specială din armată, în care predomină buzunarele practice, atunci ai o idee destul de clară asupra conceptului de blugi cargo – cât mai largi şi cât mai utilitari!

Blugi de cycling

Ideea de cycling shorts migrează şi în zona blugilor, adaptând ideea de bermude strâmte pe denim. Acest model este cu siguranţă printre cele mai actuale variante de blugi la modă pentru sezonul primăvară-vară 2019. Din nou, îi poţi confecţiona singură dintr-o pereche mai veche de blugi slim fit.

Blugi drepţi

Pentru sezonul primăvară-vară 2019 câştigă teren blugii drepţi, uşor largi, cu o croială tipic masculină. Aceştia sunt mai ales o alternativă perfectă pentru cei boyfriend, de care eu una m-am plictisit un pic. Sfatul meu este să încerci să iei direct o pereche bărbătească din colecţiile masculine, vei constata că fit-ul pentru acest model de blugi poate fi chiar mai reuşit decât în colecţiile de femei.

Blugi patchwork

Ce părere ai de o pereche de blugi compuşi din mai multe bucăţi din denim pentru sezonul primăvară-vară 2019? Această manieră de a combina mai multe materiale într-o singură piesă vestimentară se numeşte patchwork şi are un efect de puzzle grafic extrem de interesant!

Sper că te-am convins de ideea că acești blugi la modă pentru sezonul primăvară-vară 2019 sunt oricum, doar previzibili nu!

Foto: Imaxtree

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK