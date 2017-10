Blazerul, piesa-vedeta a acestui sezon

A fost una dintre prezentele constante pe catwalkurile marilor designeri, de la Jacquemus, unde avem variante de sacouri cambrate, Versace si Fendi – da, si noua ne-a ramas in memorie imaginea Bellei Hadid, purtand blazerul negru si cizmele lungi, rosii – pana la Jil Sander, unde au fost prezente mai toate tipurile de croiuri si unde am apreciat mai cu seama mixul cu fusta despicata generos in fata.

Posibilitatile sunt nenumarate si poti face mixuri dintre cele mai surprinzatoare daca stii cu ce itemuri sa-l asociezi. Mai jos, iti propunem cateva tinute in care poti integra cu succes blazerul.

Blazerul rosu

Este unul dintre must have-urile acestui sezon si il poti percepe ca pe o infuzie de prospetime in marea de griuri ori negru pe care majoritatea il asociaza cu sezonul rece. Poarta-l cu alte itemuri rosii, mergand chiar pana la a compune un total look rosu, ori cu pantaloni cu talie inalta, negri, o camasa alba si pantofi fara toc, de inspiratie masculina.

Shop now:

departmentstore.ro, 299,90 lei

Blazerul cambrat

Ar fi ideal sa optezi pentru unul cu umerii exagerati – pe care te poti baza fara griji si în urmatorul sezon –, un element sofisticat si care ofera prestanta unui outfit. Mixeaza-l cu o pereche de pantaloni lungi si largi si pantofi stiletto ori botine cu varf ascutit. O bereta ar fi un touch stylish in spiritul Jacquemus.

Shop now:

departmentstore.ro, 399,50 lei

Blazerul negru

Il poti integra intr-un outfit a la Bella Hadid in showul Fendi sau îl poți jongla in fel si chip, blazerul negru fiind una dintre cele mai versatile piese din garderoba ta. Poarta-l direct pe piele cu o pereche de pantaloni negri, largi, si da tinutei o nota glam cu o pereche de clipsuri vintage, mari.

Shop now:

departmentstore.ro, 399,90 lei

Blazerul scurt

L-ai vazut la Versace intr-un context all black, dar tu poti varia culorile, intrucat acest blazer are „proprietati magice“. Pune-l intr-o tinută casual, cu o pereche de blugi negri si bocanci ori poarta-l ca pe catwalk, cu o fusta midi – orice culoare – si o pereche de kitten heels.

Shop now:

departmentstore.ro, 119,9 lei

Text: Amalia Dobre

Foto: vogue.com