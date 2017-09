Blana, interzisa la saptamana modei de la Londra

Sezonul acesta, protestatarii au luat cu asalt strazile din Londra pentru a milita impotriva blanurilor. Dar se pare ca nu sunt numai impotriva blanurilor naturale, ci si a celor false!

Invitatii care vor urma sa participe la show-urile de moda, au primit urmatorul mail din partea Consiliului de Moda Britanic: “Am fost anuntati ca vor fi protestatari afara… in dupa-amiezile de vineri, sambata si duminica in cadrul saptamanii de moda de la Londra. Incercam sa tinem in frau stiuatia prin intermediul politiei metropolitane, pentru a ne asigura ca demonstratiile nu vor afecta activitatile din acea perioada. Din acest motiv, va sfatuim sa evitati purtarea hainelor din blana, naturala si chiar si falsa, in zilele de vineri, sambata si duminica”.

Ironia este, insa, ca multe dintre casele de moda londoneze sunt renumite pentru integrarea blanii false in creatiile lor, branduri printre care se numara Shrimps London si Simone Rocha. Sa nu mai vorbim despre faimoasele branduri precum Burberry si Christopher Kane, care nu se tin in laturi de la a folosi blana 100% naturala.

Intre timp, membri ai organizatiei de protectie a animalelor, PETA, s-au adunat in Soho, in fata deschiderii oficiale a London Fashion Week. Protestatarii nu au purtat nimic altceva decat niste masti de gaz, lenjerie intima si niste plasturi negri pozitionati strategic in zona pieptului, tinand pancarte pe care scria “Blana este toxica”.

In ciuda tuturor protestelor, ne este greu sa credem ca nu vom vedea vedete, modele si bloggerite imbracate in ultimele modele de pantofi cu blana care, apropo, sunt senzatia anului! Sau daca nu va fi blana naturala, cea artificiala mai mult ca sigur isi va face aparitia.

