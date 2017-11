Black Friday a inceput pe Luisaviaroma.com, iar ELLE iti ofera sansa de a beneficia de reduceri substantiale

Daca ai amanat pana acum achizitionarea cadourilor de Craciun sau vrei sa profiti de reducerile substantiale de Black Friday, recomandarea noastra este sa profiti de oferta pe care Luisaviaroma.com ti-a pregatit-o cu ocazia Black Friday.

Toti cititorii ELLE au la dispozitie un cod promotional – BFEL17- care ofera o reducere substantiala. Codul este valabil in perioada 23-29 noiembrie si ofera o reducere de 30% la toate piesele si accesoriile (exclus cele marcate cu ★ ), la comenzi de peste 300 de euro. Reducerea se aplica la pretul intreg al produselor.

Happy shopping!

Povestea LuisaViaRoma incepe in anul 1930, cand frantuzoaica Luisa Jaquin deschide un mic magazin de palarii pe via Roma, din Florenta. Ei bine, de aici vine si numele magazinului actual! Sotul Luisei extinde magazinul, incet-incet, adaugand din ce in ce mai multe piese vestimentare si construind si o fabrica pentru a le produce. Nepotul celor doi, Andrea Panconesi, a devenit primul visual merchandiser al magazinului si, pe cand se afla la Paris, s-a intalnit cu designer-ul japonez Kenzo, iar astfel LuisaViaRoma devine primul magazin din Europa care vinde brand-ul Kenzo.

Site-ul luisaviaroma.com a fost creat in scopul oferirii clientilor fideli privilegiul de a cumpara online din concept store-ul fizic. De-a lungul timpului, magazinul online s-a extins din ce in ce mai mult, acoperind noi si noi piete, si adoptand diferite strategii de marketing.

Magazinul original, aflat si in ziua de astazi pe aceeasi strada, via Roma din Florenta, a fost renovat recent si incorporeaza la momentul actual, printre altele, ecrane interactive si un restaurant la cel mai intalt etaj – totul dupa ultimele trenduri in materie de decoratiuni si tehnologie!

Acum, magazinul reprezinta nici mai mult, nici mai putin decat o reala atractie turistica pentru pasionatii de cumparaturi si de moda de lux din toata lumea! Magazinul LuisaViaRoma detine peste 600 de colectii, ale unor brand-uri de renume precum Alexander McQueen, Christian Dior, Dolce&Gabbana, Marc Jacobs, Balmain, Burberry, etc.