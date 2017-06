Behind the cover – ELLE Septembrie 2014

Exista parca o lege nescrisa a sedintelor foto si a filmarilor care le obliga pe toate sa se intample in cele mai cumplite conditii atmosferice. De fapt, de data aceasta, ziua petrecuta la studiourile Castel Film a fost atat de torida incat aparatele foto au renuntat, de cateva ori, sa mai coopereze si s-au inchis. La propriu!

Asa ca am avut parte de ceva batai de cap atunci cand Iulia Cirstea, modelul nostru pentru acest editorial, a trebuit sa poarte plina de verva, sub plin soare, blanurile Paisi tinutele Stefanel, Celine, Burberry Prorsum, Ermanno Scervino, Dolce & Gabbana, Valentino, Moschino sau Roberto Cavalli, unele dintre ele aduse special in tara pentru aceasta ocazie.

Dar, pana la urma, totul s-a sfarsit cu bine, in mare parte datorita profesionalismului Iuliei, care a rezistat eroic, acoperita de pulovere si paltoane, ba a mai reuşit sa si zambeasca si sa-si struneasca cainele, in timp ce ne povestea de noua sa profesie, cea de actrita.

Pentru ca, daca nu ati aflat inca, Iulia Cirstea este protagonista celui mai recent film semnat Dan Pita, „Kyra Kyralina”, dupa Panait Istrati. „Modelingul face parte din viata mea de mai bine de zece ani”, ne-a povestit, „dar mai nou, in moda, se fac foarte multe video-uri, toti vor sa spuna poveşti. Asa ca trecerea la actorie nu a fost tocmai grea sau anevoioasa. S-a intamplat sa fiu in locul potrivit la momentul potrivit, indrumata de cine trebuia.”

Am mai aflat de la Iulia ca viata personajului ei, Kyralina, e foarte diferita de a ei. „Eu am avut o copilarie fericita, alaturi de parinti minunati, a caror dragoste ma inspira in fiecare zi si ma face sa tanjesc dupa acelasi lucru. Kyralina e in schimb supusa violentei, este crescuta sa creada ca frumusetea este cea mai de preţ calitate, care trebuie exploatata. Cu alte cuvinte, Kyralina este tot ce nu sunt eu.”

Foto: Tudor Cucu