Band of Creators Pop-up shop se muta la Palat

Pe 7 si 8 octombrie, 25 dintre cei mai talentati designeri din Romania isi aduc noile colectii la Palais Ghica Victoria – Ioana Ciolacu, Parlor, Florentina Giol, Silvia Serban, AFMF, Life in Mono, Fandacsia, Framboise, Iuliana Asoltanei, Native Design Studio sau Idol Ray sunt cativa dintre ei. Printre propunerile lor pentru acest sezon se numara pantalonii din materiale pretioase, camasile oversized sau jachetele din fas supradimensionate.

Prezentarile de moda din cadrul pop-up shopului Band of Creators au devenit o traditie, prin urmare si la aceasta editie veti putea sa va alegeti piesele preferate direct de pe podium. Reprobable, Nicoleta Obis, Edita Lupea, Larisa Dragna, Nico Carp sunt designerii care au pregatit prezentari de moda sambata, de la orele 12.00, 14.00 si 16.00. În plus, fashionistele care vor ajunge la Palais Ghica Victoria in acest weekend vor avea acces la o selecție de ținute must have recomandate de stiliștii revistei Elle.

Aceasta editie marcheaza si o premiera: prezenta a doi designeri care fac haine pentru copii si adolescenti, Ouimehnon si Miss H. Iar daca veniti cu copiii, duminica, intre orele 11.00 si 19.30, cei de la Fabrilabo si Planeta Stiintei va ajuta sa va faceti cumparaturile in liniste si ii convoaca pe cei mici la ateliere de margelit, de design vestimentar sau descopera impreuna cum arata lumea in urma cu milioane de ani. Pentru inscrieri si detalii, accesati http://bandofcreators.com/pd/ateliere-copii.

Pop-up shopul va fi deschis sambata si duminica, 7 si 8 octombrie, intre orele 11.00 si 20.00. Accesul se va face cu bilet de intrare, in valoare de 10 lei, sau pe baza de invitatie. Mai multe detalii puteti gasi pe www.bandofcreators.com.

Evenimentul este organizat de Band of Creators cu sprijinul Perwoll, Beauty District, Magic FM, Business Review, International British School of Bucharest si al revistei ELLE. Tinerii designeri sunt sustinuti si de Kafune, La Fantana, Luado Chocolat, Eva Cakes si Gramma Wines.