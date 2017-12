Band of Creators Glam Shop deschide sesiunea de shopping din decembrie

In decembrie, cumparaturile inteligente se fac din timp, in cursul saptamanii, ca sa evitam aglomeratia din week-end. Band of Creators respecta cu sfintenie aceasta regula si deschide sesiunea de shopping din decembrie cu Glam Shopul de la Palais Ghica Victoria, de pe 7 si 8 decembrie. Prin urmare, primele zile de joi si vineri din decembrie sunt dedicate designului romanesc si tinutelor glam de care avem nevoie in luna petrecerilor.

25 dintre cei mai talentati designeri romani vor fi prezenti aici cu o selectie spectaculoasa a celor mai stralucitoare piese pentru evenimente glam, dar si cu tinute de zi versatile, perfecte pentru petreceri cu colegii de birou sau in familie. Pas du Tout, I love Parlor, Florentina Giol, Edita Lupea, Smaranda Almasan, Larisa Dragna, Silvia Serban, AFMF, Lucia Olaru, Efemere, Inais, Alina Cernatescu, Framboise, La Mode Toujours sau Urban Post sunt cativa dintre designerii de haine care vor fi prezenti la Palais Ghica Victoria pe 7 si 8 decembrie.

Daca sunteti in cautare de cadouri, accesoriile sunt intotdeauna o varianta buna, iar Life in Mono, Gabriela Secarea sau Firefly Dream sunt cu siguranta printre cei mai creativi designeri de bijuterii din portofoliul Band of Creators. In plus, fashionistele care vor ajunge la Glam shop vor avea acces la o selecție de tinute must have recomandate de stilistii revistei Elle.

Band of Creators Glam shop va fi deschis joi, 7 decembrie, si vineri, 8 decembrie, intre orele 11.00 si 21.00. Accesul se va face cu bilet de intrare, in valoare de 10 lei, sau pe baza de invitatiee. Daca veniti cu masina, aveti parcare gratuita in incinta Palace Casino Bucuresti (fosta Casa Vernescu), pe Calea Victoriei nr 133. Mai multe detalii puteti gasi pe www.bandofcreators.com.

Evenimentul este organizat de Band of Creators cu sprijinul Perwoll, Beauty District, Magic FM si al revistei ELLE. Tinerii designeri romani sunt sustinuti si de La Fantana, Kafune si Eva Cakes.