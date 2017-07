Asos, apreciat pentru neprelucrarea micilor imperfectiuni

Asos este un magazin online ce comercializeaza atat piese vestimentare si accesorii proprii, cat si alte branduri. In selectia de costume de baie, lucrul care a atrans atentia tuturor a fost faptul ca, de data aceasta, vergeturile modelelor nu au fost prelucrate.

Reactia oamenilor nu a intarziat sa apara, cele mai multe persoane apreciind decizia celor de la Asos de a promova aceste mici imperfectiuni, pe care aproape orice femeie le are. In social media, foarte multi au laudat acest gest, considerandu-l unul uimitor si impresionant, adaugand ca ar trebui ca mai multe branduri sa urmeze exemplul.

so nice to see a model without photoshop, she is gorgeous without airbrushing stretch marks👙 @ASOS pic.twitter.com/6f1TVFKDjc — lu (@ElizaStaples) June 29, 2017

Thank You @ASOS not editing out stretch marks on the models! Women should always feel beautiful #bebeautiful #NaturalBeauty pic.twitter.com/cx2BfyLJIi — Amanda Doherty (@AmandaDo_y) July 1, 2017

It’s amazing that #asos have stopped airbrushing their swimwear models’ stretch marks/ acne scars👏🏼 unrealistic bodies do not define beauty! pic.twitter.com/cT0CoKyb8u — Laura Osborne (@lauraosborne99) July 1, 2017

Desigur, chiar si in aceasta situatie nu au lipsit comentariile negative, unele persoane criticand faptul ca modelul este slab si are prea putine vergeturi.

Thouroughly unimpresses by this thin white model with enough stretch marks to count on one hand — Mrs. T. (@HaitianoCentric) June 29, 2017

