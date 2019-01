Andrea Panconesi și Natalia Vodianova anunță colaborarea dintre LuisaViaRoma și the Naked Heart Foundation

În urmă cu două zile, a fost celebrată colaborarea dintre the Naked Heart Foundation și LuisaViaRoma, într-o locație impresionantă din Florența. Printre invitați s-au numărat Cindy Bruna, Dilone, Martina Ferragamo, Carlo Sestini, Jordan Barrett, Paris Hilton, Caro Daur, Doina Ciobanu și mulți alții.

Natalia Vodianova este recunoscută atât pentru cariera de supermodel, cât și pentru actele de caritate pe care le-a desfășurat de-a lungul timpului. În 2004, Natalia a înființat the Naked Heart Foundation, care ajută persoanele cu nevoi speciale. În fiecare an, în luna februarie, asociația găzduiește un eveniment caritabil în cadrul London Fashion Week, numit the Fabulous Fund Fair, care încurajează participanții să își încerce norocul la jocuri precum bowling sau skittles pentru a câștiga numeroase premii oferite de sponsori.

Anul acesta, LuisaViaRoma se alătură evenimentului caritabil, care își propune să depășească suma strânsă anul trecut, pentru a ajuta cât mai mulți copii cu dizabilități și nevoi speciale.

