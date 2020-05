Ali McGraw în noua campanie Chanel J12

De când a fost creat, în 2000, ceasul J12 a devenit o piesă iconică a secolului 21. Gândit de Jacques Hellu, director artistic Chanel pentru mulți ani, ca un ceas unisex, J12 este o piesă timeless care reflectă perfect idealurile brand-ului. Numele vine de la iahturile de curse J12, renumite atât pentru aspectul lor sleek, cât și pentru viteză.

Realizat din safir și diamante, ceasul este o capodoperă a tehnologiei moderne celebrat acum printr-o campanie în care șase muze ale casei își rememorează fiecare în câte un video ultimii 20 de ani. Una dintre ele este Ali MCGraw, legendara actriță americană a anilor 60 și 70, celebră printre altele, pentru rolul său din pelicula romantică „Love Story”.

Fiind o pasionată a modei și o apropiată a Gabriellei Chanel datorită colaborării celor două pentru revista Vogue când Ali avea doar 22 de ani, nu este de mirare că a fost una dintre personalitățile alese pentru această campanie. Extrem de rafinată și cu o frumusețe naturală de necontestat, Ali MCGraw, devenită între timp model, a pozat apoi, în 1965, pentru Chanel N°5 a cărei imagine a rămas până în 1971. Această campanie i-a marcat întregul destin, fiind remarcată de un agent care i-a propus o carieră în cinematografie.

Primul său film a fost drama „A Lovely Way to Die”, în care a jucat alături Kirk Douglas și Elli Wallach. Anul următor, în 1969 a urmat „Goodbye, Columbus”, o adaptare a colecției de novele de Philip Roth, peliculă aleasă pentru selecția oficială a Festivalului de Film de la Veneția. Pentru acest rol a câștigat Globul de Aur pentru New Star of the Year, iar anul 1970 i-a adus un altul pentru melodrama „Love Story” a lui Arthur Hiller, dar și o nominalizare la Oscar. A urmat apoi „The Getaway”, un thriller de Sam Peckinpah, unde l-a cunoscut pe Steve McQueen cu care s-a căsătorit în 1973.

Mai târziu a apărut în serialul „Dinastia”, iar la vârsta de 67 de ani, în 2006, și-a făcut debutul pe Broadway cu drama „Festen”. A urmat apoi piesa „Love Letters” alături de Ryan O’Neal, dar și o autobiografie intitulată „Moving Pictures” care s-a bucurat de un enorm succes international.

Plină de entuziasm, Ali declară pentru campania J12 că „20 de ani nu sunt destul pentru toate lucrurile pe care aș vrea să le fac”.

