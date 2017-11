Pop-up shop online Acne Studios, exclusiv pt Romania

Conceptul Acne Archive lansat de Acne Studios nu este unul nou, insa este pentru prima data cand Romania va avea parte de 48 de ore de reduceri de pana la 75%, in exclusivitate. Pop-up shop-ul va fi lansat exclusiv pentru Romania in perioada 14-16 noiembrie, ceea ce inseamna ca in aceste zile vei putea cumpara produse Acne clasice, din colectiile anterioare la preturi speciale.

Acne Studios este un brand din Stockholm apreciat in intreaga lume. Creatiile lui Jonny Johansson au devenit preferatele editorilor de moda. In selectia prezenta pe AcneArchive.com vei gasi piese din colectia ready-to-wear pentru femei si barbati, precum si accesorii, incaltaminte.

Foto: PR