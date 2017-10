Accesoriile pe care trebuie sa le ai

Atunci cand vrei sa scoti o tinuta din zona previzibila, daca adaugi accesoriile potrivite, obtii instantaneu rezultatul dorit. Sigur ca trebuie sa stii cum sa le alegi si cum sa le integrezi in mixuri surprinzatoare, tinand cont totodata si de stilul personal. Si cum poti face asta mai bine decat indreptandu-ti atentia spre propunerile designerilor pentru acest sezon. Am identificat cateva accesorii care te vor ajuta sa compui outfituri actuale si mixuri dintre cele mai sofisticate.

Cerceii supradimensionati

Integreaza-i in outfiturile tale de zi ori de seara si vei obtine look-uri fresh, ca scoase de pe podiumurile marilor designeri. Pune-i in ansambluri oversized, cu pantaloni largi si camasi supradimensionate, cum ai vazut la Acne, ori poarta-i in tinute care urmaresc linia corpului, precum o pereche de pantaloni-tigareta si o maleta.

Shop now:

departmentstore.ro, 49,9 lei

Colierul cu pandantiv

Orice tinuta va capata un aer sofisticat daca ii adaugi un colier bine ales. Sigur ca vorbim de colierele cu pandantiv, nu de cele pretioase, pe care le-ai purta in outfituri exclusiv de seara. Fie ca alegi un pandantiv cu simbol care te reprezinta, o piatra ori in forme geometrice, cu accest tip de colier iti poti accesoriza cam toate tinute, inspira-te din propunerile APC pentru asta.

Shop now:

departmentstore.ro, 225 lei

Cureaua masculina

Ai vazut-o la Alexander McQuenn integrata in cele mai diverse tinute, de la cele casual, la cele de seara si formale. Poart-o la rochii, fuste, marceaza-ti talia cand porti un sacou oversized ori chiar si atunci cand porti un mantou.

Shop now:

departmentstore.ro, 149,9 lei

Poseta rotunda

Aceasta poseta poate fi purtata la un outfit de zi, in contexte dintre cele mai diverse. Poart-o cu jeansi, botine din piele, un pulover supradimensionat si un trenci ori cu un deux-pieces, asa cum propune Chanel.

Shop now:

departmentstore.ro, 49,90 lei

Text: Amalia Dobre

Foto: vogue.com