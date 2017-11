A fost dezvaluita tema pentru Gala Met 2018!

Am aflat tema pentru Gala Met 2018! Aceasta va fi, in engleza, „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” – asta inseamna ca moda se va impleti cu religia in noua faimoasa expozitie de la Institutul de Costume din New York si, bineinteles, in tinutele invitatilor la cea mai celebra petrecere din lumea fashion.

Expozitia va fi organizata in trei locatii diferite: la Centrul de Costume Anna Wintour, la galeriile medievale de la Met si la The Cloisters. Piesa centrala a expozitiei va fi vesmantul papal imprumutat de Capela Sixtina.

Religia a avut, de-a lungul timpului, o imensa influenta asupra modei – unul dintre cele mai recente exemple ar fi colectia Dolce & Gabbana pentru toamna-iarna 2013-2014 (ilustrata mai sus).

In orice caz, ne asteptam la multe surprize pentru urmatoarea Gala Met, avand in vedere ca religia si sacralitatea au fost intotdeauna niste subiecte controversate, mai ales atunci cand au fost tratate si translatate in haine.

Expozitia “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” va fi deschisa publicului de pe 10 mai pana pe 8 octombrie 2018 si va fi insotita de un catalog cu fotografii realizate de Katerina Jebb. Gala Met 2018 va avea loc in primavara anului viitor, la inceputul lunii mai.

Citeste si:

Cele mai excentrice machiaje si coafuri de la Gala Met 2017

Foto: Imaxtree