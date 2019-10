8 tendințe importante de la Săptămânile Modei

New York-ul a pus în lumina reflectoarelor lenjeria intimă propusă ca outwear în combinație cu haine purtabile a căror element recurent a fost spatele gol. Londra a rămas în continuare înrădăcinată în stilul său, în schimb designerii nu au evitat adăugarea subtilă a unor elemente noi. Catwalk-urile din Milano au reprezentat diversitate. Fendi a reintrodus moda anilor 70, pe când Gucci portretizează nostalgia anilor 90, iar Prada prezintă o colecție clean, alcătuită din piese vestimentare moderne, dar fără moarte. Parisul însă prezintă piese memorabile a căror inspirație se trage din stilul clasic french girl, arhivele anilor 70 sau chiar istoria Mexicului.

Iată 8 tendințe identificate în cele patru capitale ale modei:

1. Micro&Mini

Fustele mini și pantalonii scurți au făcut ravagii în cadrul prezentărilor de la Fashion Week. Acest lucru spune multe despre ce urmează să vedem pe stradă sezonul următor..

2. Pălăriile sus!

Imaginează-ți cele mai extravagante pălării posibile peste tot în jurul tău… cu asta te va surprinde primăvara și vara anului 2020, designerii au decis!

3. Jos mânecile

Ținutele de mers la muncă au fost reinventate.. sau mai bine zis, decupate. Atât vestele oversized cât și cele pe corp au fost elemente recurente în luna modei.

4. Gulerele Peter Pan

Apărute în Neverland și aduse la Fashion Week, gulerele rotunjite, normale sau supradimensionate au reprezentat un detaliu important în viziunea creatorilor de pretutindeni.

5. Ochelarii cu lanț

Utilul se îmbină cu plăcutul iar rezultatul este o pereche de ochelari cu lanț, a căror scop este să te facă să arați cool indiferent dacă îi porți pe ochi sau la gât.

6. Gențile XXL

De la micro gențile pe care le purtam pe post de lanțuri, designerii au hotărât că scopul genților până la urmă, este să ne ajute să purtăm cu noi lucruri necesare, așa că ne-au introdus gențile XXL.

7. Lenjeria intimă la vedere

Într-o societate liberă ca aceasta nu ne mai poate surprinde faptul că femeile renunță la sutiene sau unii bărbați nu poartă lenjerie intimă… prin urmare nu ar trebui să ne surprindă nici corsetele sau jartierele introduse în ținutele de zi cu zi.

8. Accente strălucitoare, la propriu

Nu este exclus faptul că putem ieși în evidență printr-un look classy și simplu, pe principiul less is more, însă ca să fim siguri, designerii ne sugerează prin ultimele lor colecții să introducem detalii sparkling în ținutele noastre.

Citește și:

Gențile atipice pe care le vei purta sezonul acesta

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro