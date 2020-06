8 idei cool despre cum să porți rochia albă în această vară

Până nu demult mă feream de rochii albe, aveam senzația că, dacă nu ai o siluetă perfectă, este exclus să poți purta o astfel de rochie. Însă, în ultima vreme, am realizat că forma acestora este importantă și nu culoarea.

Și, evident, în ceea ce privește rochiile albe, și styling-ul are un rol decisiv. Un lucru este cert: de cum începe primăvară aș purta doar rochii albe. Așa că am făcut un research inspirat din moda străzii și am ales câteva variante de rochii pe care mi-ar plăcea să le port în această vară.

Mâneci bufante

Mânecile bufante sunt un element extrem de prezent, așa că, dacă alegi o rochie albă cu astfel de mâneci, renunță la accesorii. Asorteaz-o cu o pereche de sandale plate, copilărești.

Accente negre

O rochie albă cu accente grafice, negre, va fi mereu o piesă puternică datorită contrastului. Adaugă o bentiță neagră și o pereche de sandale cu catarame negre și vei continua stilul arhitectural al rochiei.

Mătase

Fluiditatea mătăsii dă o eleganță aparte unei rochii albe din această textură. Nu adăuga culori, ci doar câteva elemente aurii precum o pereche de cercei vizibili.

Rochia cămașă

Pentru a evita banalitatea în ceea ce privește o rochie-cămașă, aplică-i o eșarfă cât mai lungă și o pereche de sandale grafice, care se leagă pe gleznă. În acest caz, styling-ul este foarte important.

Rochia lungă

Un brâu colorat sau o curea lată din piele sunt accesoriile potrivite pentru o rochie lungă până în pământ dacă vrei să ai o siluetă structurată. Evită tocurile cui dacă alegi o astfel de rochie.

Broderie

Ce poate fi mai plăcut decât să porți o rochie din poplin brodată pe 30 de grade? Alege o pereche de espadrile nude și împletește-ți părul pentru un look hippie de 2020.

Girlie

Un guler alb, supradimensionat, tipic rochiilor „de pension” de pe timpuri, poate arăta foarte modern atâta timp cât porți o coafură messy și o pereche de pantofi din cu totul alt registru decât cel al rochiei.

Suprapuneri

Nu te teme de rochiile albe transparente, există mereu soluții stylish astfel încât să te simți și confortabil atunci când le porți. Alege un body sau un overall cu un imprimeu funny și ținuta ta va deveni cu totul specială.

