7 piese statement pentru o toamnă stylish

Este mereu la fel, an de an și sezon de sezon! Cu ce ne îmbrăcăm? A venit toamna și nu știm încă ce vom purta, deși pe Instagram și alte rețele de socializare am văzut deja nenumărate articole pe care ni le dorim. Dar pe care le alegem? Pentru a nu face greșeli și a alege elementele principale de care avem nevoie, ți-am pregătit o selecție cu cu cele șapte piese statement de care ai nevoie și cu ajutorul cărora vei transforma orice ținută aparent banală, într-una actuală și de impact.

Trenciul with a twist

Da, știu, auzi în fiecare an același lucru. Trenciul este piesa de bază pe care trebuie să o ai toamna în garderobă, un clasic care se potrivește cu orice și te va scoate oricând din încurcătură. Dar ce ar fi să încerci sezonul acesta unul statement?

Trenci din bumbac, Burberry, 11.450 lei

Sacoul în carouri

Toamna trecută a fost o piesă must-have și același lucru este valabil și pentru acest sezon. Indiferent dacă îl porți peste un tricou alb, un hoodie confortabil sau o rochie, cu un astfel de blazer capeți imediat o notă șic.

Sacou din amestec de in, lână și mătase, Brunello Cuccinelli, cu prețul la cerere

Rochia din tricot

Confort și eleganță în același timp? Da, obții foarte simplu acest lucru printr-o rochie neagră din tricot cu decolteu pătrat și lungime medie. Va arăta minunat și alături de o pereche de cizme slouchy cu toc, cât și alături de pantofi sport.

Rochie din rayon, La Ligne, 2.251 lei, www.net-a-porter.com

Cămașa albă

Se știe, cămașa albă este o piesă de bază în garderoba oricui. Dar pe lângă cea clasică pe care sigur o ai deja în șifonier, îți recomand să-ți achiziționezi pentru perioada următoare și una statement, cu mâneci bufante și musai un guler rotund.

Cămașă din poplin, Fendi, 4.745 lei, www.matchesfashion.com

Paperbag jeans

Tendința în materie de jeans pentru noul sezon este un mix de confort și stil, iar varianta cu talie paperbag este exact ce ai nevoie. Cu talie înaltă și o siluetă lejeră pot fi combinați cu cele mai variate piese, de la maiouri din mătase, până la hanorace sport.

Jeans, R13, 500 euro, magazinul Entrance

Colierul masiv

Lanțurile se poartă sezonul acesta atât pe pantofi și genți, cât mai ales la gât. Dacă nu ai deja unul, cumpără-ți neapărat o variantă chunky pe auriu. Este singura bijuterie de care chiar ai nevoie, se potrivește cu orice și va scoate orice ținută din anonimat.

Colier din argint placat cu aur, Bottega Veneta, 2.900 euro

Saboții cu lanț

Nu putem încheia această selecție fără o pereche de pantofi ieșită din tipare. Ce spui de noii mules de la J.W. Anderson? Sunt cu adevărat o piesă statement, cu un design ireproșabil, care vor conferi ținutelor tale de toamnă un aer fresh, cool și foarte stylish în același timp.

Mules din piele, J.W. Anderson, 2.362 lei, www.luisaviaroma.com

