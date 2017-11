5 piese sport si stylish pentru acest sezon

Bustiera, fusta, pantalonii, sapca si sweatshirtul sunt cele cinci piese pe care ar trebui sa le ai in garderoba in acest sezon. Le poti mixa cu alte piese sport sau cu unele casual sau chiar de seara. Inspira-te din propunerile designerilor pentru acest sezon pentru a compune outfituri surpinzatoare ori din propunerile noastre de mai jos, pentru a integra in noi tinute aceste piese sport accesibile, pe care le poti achizitiona pentru acest sezon, dar si pentru urmatoarele.

Bustiera

Fashion icon-uri precum Gigi Hadid sau Kendall Jenner ti-au demonstrat ca piesele specifice zonei athleisure pot fi integrate cu usurinta in outfituri de street style, iar bustiera nu este o exceptie! Scoate-o din zona sporty si integreaz-o alaturi de perechea preferata de jeans si cele mai hot tricotaje de sezon!

Shop now:

departmentstore.ro, 199.90

Pantofii

Pantofii sport pot fi integrati in numeroase tinute. Alege-i in nuante neutre si cu design clasic si vor deveni preferatii tai in acest sezon, exceptand zilele ploioase, fireste. Poarta-i cu jeansi cu talie inalta. In sus, poti varia intre pulovere oversized si jachete sport ori din denim.

Shop now:

departmentstore.ro 319,9 lei

Pantalonii

Parta-i cu sweatshirturi ori cu tricouri cu mesaj si tine-i in zona lor cat poti de mult daca nu obisnuiesti sa faci mixuri indraznete. Daca insa outfiturile excentrice sunt pe ordinea ta de zi, esti libera sa experimentezi in fel si chip cu acesti pantaloni, inclusiv in outfituri de seara, cu cizme cu varf ascutit si toc cui, important e sa ii asumi.

Shop now:

departmentstore.ro 219 lei

Sweatshirtul

Cu cat e mai supradimensionat, cu atat e mai cool. Mixeaza-l cu fuste midi plisate, cu fuste-pantalon trei sferturi ori cu jeansi cu talie inalta. Practic, aceasta piesa, in acest sezon, poate fi purtata aproape cu orice.

Shop now:

departmentstore.ro 269,9 lei

Sapca

Scoate-o din zona previzibila si poart-o seara, in outfituri compuse. Poart-o cu costume oversized, cu rochii lungi din tricot si cu jachete parca supradimensionate. Cizmele foarte lungi si sweatshirtul lung sunt elemente numai bune de pus in acelasi context cu aceasta sapca.

Shop now:

departmentstore.ro 149,9 lei

Text: Amalia Dobre

Foto: vogue.com