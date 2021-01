5 piese pe care trebuie să le ai în 2021 în garderobă

Anul 2021 a început plin de speranță, speranță la normalitate după un lung interval de timp în care aceasta parcă a dispărut din viețile noastre. Iar acest sentiment aduce după sine dorința de a ieși din nou din case, de a ne vedea din nou cu prietenii la restaurante sau la evenimente și de a purta, cu aceste ocazii, piese pe care în ultimul timp nu am avut ocazia să le purtăm.

Dar care sunt piesele pe care trebuie să le avem în acest nou an în șifonier? Ce nu trebuie să ne lipsească sub nici o formă? Care piese sunt cele mai stylish în 2021? Pentru a răspunde la aceste întrebări ți-am pregătit o listă cu elemente basic, dar actuale, cu ajutorul cărora vei putea să construiești nenumărate ținute moderne în următoarea perioadă.

Sacoul supradimensionat

Probabil că nu mai există nici o femeie care să nu aibă în acest moment măcar un singur blazer în garderobă, pentru că este o piesă timeless și extrem de versatilă de care nu ne putem lipsi. Dar dacă nu ai o variantă oversized, este momentul să-ți achiziționezi una. Nu numai că îți vei ușura viața diminețile atunci când vei dori să-ți compui o ținută, dar ai și nenumărate modalități de a-l purta. Cea mai la îndemână este ca deux-pieces cu pantalonul din același set, dar îl poți purta și într-o manieră casual cu jeans și loafers, una contrastantă alături de o rochie maxi cu print floral sau chiar cu un ansamblu confortabil din tricot și pantofi sport pentru o alură sport.

Sacou din amestec de lână, H&M, 599,99 lei

Pantalonii evazați

Forma de pantaloni preferată a anilor ’70 s-a întors și pe podiumurile de primăvară-vară 2021 și pare că va deveni forma preferată a acestui an. Astfel, fie că preferi jeanșii sau pantalonii din stofă, nu are cum să-ți lipsească această croială din șifonier. Pantalonii evazați au reprezentat în perioada șaptezecistă o rupere de normele acelor vremuri, iar astăzi, după un an în care pandemia ne-a obligat să păstrăm o distanță fizică și să rămânem mai mult în case, pot insufla generației actuale același sentiment. Și chiar dacă nu ești o adeptă a ținutelor hippie sau boho, îi poți purta oricând cu piese actuale precum crop-top-uri, jachete din tricot sau pantofi stiletto cu tocuri amețitoare.

Pantaloni din amestec de vîscoză, Massimo Dutti, 429 lei

Fusta mini

Mai este mult până la vară, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne uităm de piese care pot părea destinate doar sezonului cald. Una dintre ele este fără doar și poate fusta mini, o tendință majoră pentru următoarea perioadă și prezentă pe mai toate podiumurile de primăvară-vară. În timpul iernii o poți purta oricând cu un pulover din cașmir oversized, un colier statement și o pereche de cizme peste genunchi, iar pe măsura ce temperaturile cresc, o poți combina cu cămăși din mătase, bustiere sau tricouri în partea de sus, iar în partea de jos cu încălțăminte mai lejeră precum pantofi și sandale.

Fustă din bumbac, Bershka, 49,90 lei

Top-ul tip sutien

Piesele de lenjerie intimă sau cele inspirate de acestea au fost în ultimii ani din ce în ce mai prezente în colecțiile designer-ilor, la fel și în tendințe. Iar popularitatea lor a crescut din ce în ce mai mult. Astfel, am ajuns în 2021 iar acest trend pare a fi pentru acest an mai important ca oricând. Deși pare greu de purtat, te asigur că un top tip sutien poate fi integrat cu succes în orice garderobă. Dacă esti tipologia curajoasă, îl poți purta oricând ca atare, direct pe piele alături de o simplă pereche de pantaloni ciocate, dacă preferi calea de mijloc poți purta deasupra un sacou, iar dacă ești genul care preferă să se acopere, îl poți suprapune cu ușurință peste tricouri, cămăși și chiar tricotaje. Deci nu mai ezita și achiziționează-ți unul. Curaj!

Top plisat, Zara, 39,90 lei

Geanta XL

Orice ținută are nevoie și de o geantă care să completeze look-ul și, în funcție de model, poate chiar să-i ofere un upgrade. Iar în fiecare an există câte o formă sau o dimensiune care devine favorita perioadei. În 2021 acea geantă este cea oversized. Pe noi ne bucură acest lucru, iar pe tine sunt convinsă că la fel, deoarce începusem să ne plictisim de cele ultra mici în care ne încăpea doar un ruj și nici măcar telefonul. Astfel revenim la gențile încăpătoare, în care intră tot ce avem nevoie și nu numai. Alege cel mai bine una neutră pe care s-o poți poți purta cu cât mai multe outfit-uri.

Geantă din piele, Other Stories, 110 euro

